Удар по полигону: под Кропивницким РФ попала по столовой, погибли 12 иностранных добровольцев

В результате ракетного удара РФ по учебному лагерю Сил обороны под Кропивницким в конце июля погибли по меньшей мере 12 иностранных добровольцев. Еще около сотни могли получить ранения. Об этом сообщило медиа The New York Times со ссылкой на источники в военных кругах.

Как отметило издание, украинская сторона редко признает удары по учебным полигонам и фактически не озвучивает подробностей. В этот раз была информация о погибших и раненых на полигоне под Кропивницким, но без деталей. Подробности обстрела NYT рассказали иностранные бойцы, которые находились в эпицентре событий. Пострадали новобранцы из Соединенных Штатов, Колумбии, Тайваня, Дании и других мест, говорится в статье.

Ракетный удар по учебному лагерю на Кировоградщине произошел 21 июля именно в то время, когда новобранцы находились в столовой, рассказали собеседник журналистов. Один из неназванных американских добровольцев сказал, что взрыв был самым громким, чем он когда-либо слышал. По его словам, после взрыва возле столовой на земле лежали тела погибших и тяжелораненых солдат. Он добавил, что видел по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых.

В результате удара также сдетонировал склад боеприпасов, и осколки от взрывов начали разлетаться по территории тренировочного центра.

Доброволец из США рассказал, что наложил турникеты нескольким тяжелораненым солдатам и перенес их в машины скорой помощи, грузовики и частные автомобили, которые затем доставили их в больницу. По словам солдата, перед ударом в учебном центре не сработал сигнал воздушной тревоги, а после этого выяснилось, что нигде нет аптечек первой помощи.

Расследование удара продолжается и настоящее количество жертв не раскрывается, подытожило NYT.

Не удалось отыскать информации Генштаба ВСУ об атаке ракет РФ на учебный центр в Кировоградской области. Между тем 21 июля в Telegram-канале Кировоградской ОГА подтвердили взрыв в неуказанной точке Кропивницкого района и заявили, что туда отправились все необходимые службы.

Удары РФ — атаки на полигоны и учебные центры ВСУ

4 июня ВС РФ атаковали территорию одного из учебных подразделений в Полтавской области. В результате ракетного удара во время оказания медицинской помощи умерли два человека.

Российские оккупанты днем 22 июня атаковали военный полигон Сил обороны в Херсонской области. В настоящее время известно о по меньшей мере трех погибших. Удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М".

20 мая 2025 года РФ нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области в 50 км от линии боевого соприкосновения. В результате удара погибли шесть военнослужащих, а более десяти получили ранения.

1 марта 2025 года ВС РФ нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по учебному полигону вблизи Днепра, расположенному в 100 км от линии фронта. Атака произошла во время построения личного состава, что привело к значительным потерям.