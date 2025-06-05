Удар РФ по полигону на Полтавщине: двое пострадавших скончались в больнице, среди них военный

Россия 4 июня атаковала территорию одного из учебных подразделений на Полтавщине. В результате ракетного удара во время оказания медицинской помощи умерли два человека.

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Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", — говорится в сообщении.

Как отметили в местном издании "Зміст", одним из погибших является военный инструктор и опытный воин Артем Куценко. Он сын координатора Ветеранского пространства "Плюс Плюс Полтава" при Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко Юлианы Линник. Траурная церемония прощания с героем состоится 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора.

В результате удара по полигону на Полтавщине погиб Андрей Куценко Фото: зміст

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине 4 июня. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создали специальную комиссию. Результаты расследования обнародуют после завершения ее работы.

Фокус также писал, что 20 мая росСМИ сообщили об ударе "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки в Сумской области. По словам волонтера Сергея Стерненко, там было скопление личного состава или построение.

21 мая Национальная гвардия Украины официально подтвердила удар российских военных по стрельбищу на Сумщине. В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, а более 10 — получили ранения.