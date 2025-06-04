Ракетный удар по Полтавской области: ВС РФ атаковали территорию учебного подразделения
Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине 4 июня. Есть раненые, им оказывают медицинскую помощь.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.
В сообщении говорится, что благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности удалось избежать худшего.
"Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи", — отметили в Сухопутных войсках.
Однако несмотря на это в результате ракетного удара есть раненые люди. Всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях.
Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создали специальную комиссию. Результаты расследования обнародуют после завершения ее работы.
Напомним, 20 мая росСМИ сообщили об ударе "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки в Сумской области. По словам волонтера Сергея Стерненко, там было скопление личного состава или построение.
21 мая Национальная гвардия Украины официально подтвердила удар российских военных по стрельбищу на Сумщине. В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, а более 10 — получили ранения.