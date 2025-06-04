Ракетний удар по Полтавщині: ЗС РФ атакували територію навчального підрозділу

Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині 4 червня. Є поранені, їм надають медичну допомогу.

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Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого.

"Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання", — зазначили у Сухопутних військах.

Проте попри це внаслідок ракетного удару є поранені люди. Усім постраждалим оперативно надають необхідну кваліфіковану медичну допомогу у спеціалізованих медичних закладах.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створили спеціальну комісію. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи.

Нагадаємо, 20 травня росЗМІ повідомили про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки в Сумській області. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування.

21 травня Національна гвардія України офіційно підтвердила удар російських військових по стрільбищу на Сумщині. У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, а понад 10 — отримали поранення.