Удар РФ по полігону на Полтавщині: двоє постраждалих померли в лікарні, серед них військовий

Росія 4 червня атакувала територію одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Внаслідок ракетного удару під час надання медичної допомоги померли двоє людей.

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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у місцевому виданні "Зміст", одним із загиблих є військовий інструктор і досвідчений воїн Артем Куценко. Він син координаторки Ветеранського простору "Плюс Плюс Полтава" при Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка Юліани Линник. Траурна церемонія прощання з героєм відбудеться 6 червня о 09:50 біля Свято-Успенського собору.

Внаслідок удару по полігону на Полтавщині загинув Андрій Куценко Фото: Зміст

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині 4 червня. Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створили спеціальну комісію. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи.

Фокус також писав, що 20 травня росЗМІ повідомили про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки в Сумській області. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування.

21 травня Національна гвардія України офіційно підтвердила удар російських військових по стрільбищу на Сумщині. У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, а понад 10 — отримали поранення.