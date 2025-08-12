Удар по полігону: під Кропивницьким РФ влучила по їдальні, загинули 12 іноземних добровольців

Постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та інших місць. Внаслідок удару також здетонував склад боєприпасів, і уламки від вибухів почали розлітатися по території тренувального центру.

Внаслідок ракетного удару РФ по навчальному табору Сил оборони під Кропивницьким наприкінці липня загинули щонайменше 12 іноземних добровольців. Ще приблизно 100 могли отримати поранення. Про це повідомило медіа The New York Times з посиланням на джерела у військових колах.

Як зазначило видання, українська сторона рідко визнає удари по навчальних полігонах і фактично не озвучує подробиць. Цього разу була інформація про загиблих і поранених на полігоні під Кропивницьким, але без деталей. Подробиці обстрілу NYT розповіли іноземні бійці, які перебували в епіцентрі подій. Постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та інших місць, ідеться у статті.

Ракетний удар по навчальному табору на Кіровоградщині стався 21 липня саме в той час, коли новобранці перебували в їдальні, розповіли співрозмовники журналістів. Один із неназваних американських добровольців сказав, що вибух був найгучнішим, ніж він коли-небудь чув. За його словами, після вибуху біля їдальні на землі лежали тіла загиблих та важкопоранених солдатів. Він додав, що бачив щонайменше 15 загиблих та понад 100 поранених.

Внаслідок удару також здетонував склад боєприпасів, і уламки від вибухів почали розлітатися по території тренувального центру.

Доброволець із США розповів, що наклав турнікети кільком важкопораненим солдатам і переніс їх до машин швидкої допомоги, вантажівок та приватних автомобілів, які потім доправили їх до лікарні. За словами солдата, перед ударом в навчальному центрі не спрацював сигнал повітряної тривоги, а після цього з'ясувалось, що ніде немає аптечок першої допомоги.

Розслідування удару триває і справжня кількість жертв не розкривається, підсумувало NYT.

Не вдалось відшукати інформації Генштабу ЗСУ про атаку ракет РФ на навчальний центр у Кіровоградській області. Тим часом 21 липня у Telegram-каналі Кіровоградської ОВА підтвердили вибух у невказаній точці Кропивницького району і заявили, що туди рушили усі потрібні служби.

Удари РФ — атаки на полігони та навчальні центри ЗСУ

4 червня ЗС РФ атакували територію одного з навчальних підрозділів у Полтавській області. Унаслідок ракетного удару під час надання медичної допомоги померли двоє людей.

Російські окупанти вдень 22 червня атакували військовий полігон Сил оборони у Херсонській області. На цей час відомо про щонайменше трьох загиблих. Удар, попередньо, було завдано ракетою "Іскандер-М".

20 травня 2025 року РФ завдала ракетного удару по стрільбищу в Сумській області за 50 км від лінії бойового зіткнення. Внаслідок удару загинуло шестеро військовослужбовців, а понад десять отримали поранення.

1 березня 2025 року ЗС РФ завдали удару касетною ракетою "Іскандер-М" по навчальному полігону поблизу Дніпра, розташованому за 100 км від лінії фронту. Атака сталася під час шикування особового складу, що призвело до значних втрат.