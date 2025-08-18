Кілька десятків дронів: росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками (фото)

Пізно увечері 17 серпня та після опівночі російська армія завдала масованого удару по Одещині безпілотниками. Кілька десятків дронів атакували Одеський район області.

Моніторингові канали повідомили про обстріл Одеського району. Фокус зібрав інформацію щодо російської атаки по регіону.

Масована атака по Одещині почалася близько 23:30 години: голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та району перебувати у безпечних місцях через загрозу ударних БпЛА. Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Невдовзі мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті. Перед цим він попереджав про загрозу для Пересипського району та центральної частини Одеси.

Моніторингові канали попередили, що на Одесу з різних напрямків рухаються кілька десятків ударних БпЛА. Попередньо, росіяни спрямували на Одеський район щонайменше 26 дронів.

Згодом моніторинговий канал monitor уточнив, що під масованою атакою в Одеській області опинилося село Усатове Одеського району.

Місцеве медіа "Думская" показало кадри нічної атаки — збиття російських безпілотників у небі над районом.

Думская | збиття безпілотників у небі над Одесою

Також місцеві ЗМІ повідомили, що, попередньо, внаслідок атаки здійнялася пожежа.

На момент публікації інформації про наслідки масованої атаки російських безпілотників по Одеській області не надходило.

Нагадаємо, увечері 17 серпня ЗС РФ також атакували Україну балістичними ракетами: вибухи пролунали у кількох містах.

