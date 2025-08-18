У Харкові пролунали вибухи: "Шахед" вдарив по житловій багатоповерхівці, є загиблий і багато постраждалих

Під ранок 18 серпня у Харкові пролунали вибухи: росіяни атакували місто ударними БпЛА типу "Шахед". Ворожі дрони поцілили по житловому багатоповерховому будинку в одному з районів міста, здійнялася пожежа, відомо про жертв.

Росіяни вдруге за ніч атакували Індустріальний район Харкова. Про наслідки російського удару по місту розповів мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Близько 04:30 години Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харкова. Моніторингові канали повідомили, що на місто рухаються близько 5 "Шахедів".

Невдовзі у Харкові пролунали вибухи — ворожі "Шахеди" дісталися міста.

Близько 05:00 години Ігор Терехов повідомив про перші наслідки російського обстрілу. За його інформацією, російський удар прийшовся по Індустріальному району міста, де зафіксовано влучання "Шахеда" по житловому багатоповерховому будинку.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки "Шахедів" у Харкові здійнялася пожежа. Міський голова повідомив, що у житловому будинку, в який влучив "Шахед", зайнялася пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому — палає останній поверх.

Також мер додав, що наслідок обвалу перекриттів у житловій багатоповерхівці, куди влучив "Шахед", під завалами можуть перебувати люди.

За попередньою інформацією, внаслідок удару ЗС РФ по Харкову на момент публікації щонайменше п'ятнадцять людей постраждали. Також Ігор Терехов повідомив, що відомо про одну загиблу людину.

Серед постраждалих є щонайменше четверо дітей, зазначив мер.

Інша інформація щодо наслідків атаки по Харкову уточнюється.

Нагадаємо, росіяни пізно ввечері 17 серпня атакували Харків балістичною ракетою: внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків та є 8 постраждалих.

Також уночі 18 серпня ЗС РФ масовано атакували Одеську область безпілотниками: кілька десятків дронів вдарили по Одеському району.