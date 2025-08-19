Десятки беспилотников и взрывов: россияне массированно атаковали Полтавщину "Шахедами"

Ночью 19 августа россияне нанесли массированный удар беспилотниками типа "Шахед" по Украине: под атакой оказалась Полтавская область. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе нескольких десятков дронов в области.

Под ударом этой ночью в частности оказались города Лубны и Кременчуг. Фокус собрал информацию о ночной атаке ВС РФ.

Около 00:30 часов Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Полтавской и ряда других областей. Дроны держали курс в частности на Кременчуг Полтавской области.

"Группы вражеских ударных БпЛА в северо-восточной части Украины (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина и северная часть Днепропетровщины) преимущественно держат курс на Кременчуг", — сообщили военные.

Около 01:40 часов "Суспільне" сообщило о взрывах в городе Лубны Полтавской области. Местные паблики сообщили, что в Лубнах взрывы раздаются один за другим.

Также российские беспилотники двигались курсом на Кременчуг Полтавской области. Мониторинговые каналы предупредили около 02:25 часов о движении нескольких групп "Шахедов" с разных сторон в направлении города.

По информации мониторинговых каналов, в Кременчуге под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Корреспондент Фокуса также сообщил о массированной атаке по Кременчугу — в городе раздавались мощные взрывы.

На момент публикации информации о пострадавших или разрушениях в результате массированной атаки "Шахедов" по Полтавской области не поступало. Воздушная тревога в регионе продолжается из-за угрозы российских ударов.

Также мониторинговые каналы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет с бортов стратегической авиации РФ Ту-95МС из Саратовской области России.

Напомним, под утро 18 августа ВС РФ массированно атаковали Харьков ударными БпЛА: случилось попадание в жилой многоэтажный дом, в результате обстрела известно о погибших и пострадавших.

Также 17 августа ВС РФ атаковали Украину баллистикой: прогремели взрывы в Сумах, Харькове и Павлограде.