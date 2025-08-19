Десятки безпілотників та вибухів: росіяни масовано атакували Полтавщину "Шахедами"

Уночі 19 серпня росіяни завдали масованого удару безпілотниками типу "Шахед" по Україні: під атакою опинилася Полтавська область. Моніторингові канали попереджали про загрозу кількох десятків дронів в області.

Під ударом цієї ночі зокрема опинилися міста Лубни та Кременчук. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку ЗС РФ.

Близько 00:30 години Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Полтавської та низки інших областей. Дрони тримали курс зокрема на Кременчук Полтавської області.

"Групи ворожих ударних БпЛА у північно-східній частині України (Сумщина, Полтавщина, Харківщина та північна частина Дніпропетровщини) переважно тримають курс на Кременчук", — повідомили військові.

Близько 01:40 години "Суспільне" повідомило про вибухи у місті Лубни Полтавської області. Місцеві пабліки повідомили, що у Лубнах вибухи лунають одне за одним.

Також російські безпілотники рухалися курсом на Кременчук Полтавської області. Моніторингові канали попередили близько 02:25 години про рух кількох груп "Шахедів" з різних сторін у напрямку міста.

monitor | мапа руху "Шахедів" на Кременчук

За інформацією моніторингових каналів, у Кременчуці під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Скриншот | повідомлення про атаку "Шахедів" по Кременчуці

Кореспондент Фокусу також повідомив про масовану атаку по Кременчуці — у місті лунали потужні вибухи.

На момент публікації інформації про постраждалих чи руйнування внаслідок масованої атаки "Шахедів" по Полтавській області не надходило. Повітряна тривога у регіоні триває через загрозу російських ударів.

Також моніторингові канали попередили про ймовірні пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації РФ Ту-95МС із Саратовської області Росії.

Нагадаємо, під ранок 18 серпня ЗС РФ масовано атакували Харків ударними БпЛА: трапилося влучання у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок обстрілу відомо про загиблих та постраждалих.

Також 17 серпня ЗС РФ атакували Україну балістикою: пролунали вибухи у Сумах, Харкові та Павлограді.