Україну масовано атакують "Шахеди": повітряна тривога у більшості областей, де загроза ударів

Увечері 20 серпня та після опівночі росіяни масовано атакують Україну ударними БпЛА типу "Шахед". Ворог запустив дрони з кількох напрямків, повітряна тривога була оголошена у більшості областей через загрозу ударів.

Тривогу оголосили у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях. Фокус збирає інформацію про нічну атаку "Шахедів" по Україні.

Групи ударних БпЛА почали заходити у повітряний простір України близько 21:00 години зі сходу, північного сходу та півдня. Повітряні сили попередили про рух дронів через Херсонську, Миколаївську, Харківську, Сумську та Чернігівську області.

Моніторингові канали близько 23:30 повідомили, що у повітряному просторі країни зафіксовано понад 120 ударних безпілотників.

monitor | карта руху "Шахедів" станом на 23:30 годину

Близько 23:30 години пабліки повідомили про вибухи у місті Бровари Київської області — попередньо, працювали сили ППО по ворожих цілях у небі.

Частина ворожих "Шахедів" дісталася столиці — кореспондент Фокусу повідомив близько 23:30 про звуки вибухів у Києві.

Також дрони рухалися через Вінницьку область. Місцеві канали повідомили про звуки вибухів у регіоні.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, уночі 19 серпня "Шахеди" масовано атакували Полтавську область: під ударом опинилися Кременчук та Лубни.

Також уночі 18 серпня "Шахеди" атакували Харків: дрони влучили у житлову багатоповерхівку, під завалами опинилися люди.