ЗС РФ комбіновано атакували Україну "Шахедами", "Кинджалами" та "Калібрами"

Уночі 21 серпня російська армія здійснила масований комбінований обстріл України, застосувавши ударні БпЛА типу "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.

Росіяни уночі зокрема атакували Рівненську область "Шахедами" та кількома "Кинджалами". Фокус зібрав інформацію про комбінований удар по Україні.

Нічна атака по Україні почалася пізно увечері 20 серпня: ворог здійснив пуски "Шахедів" з кількох напрямків. Моніторингові канали фіксували десятки безпілотників у повітряному просторі України, вибухи було чутно у низці областей та у столиці.

Близько 02:50 години моніторингові канали зафіксували виліт кількох бортів МіГ-31К, що є носіями ракет типу "Кинджал". По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Борти МіГ-31К здійснили кілька пусків аеробалістичних ракет Х-47м2 комплексу "Кинджал". Вони тримали західний курс на Рівненську область, невдовзі на Рівненщині пролунали вибухи.

Через кілька хвилин ворог здійснив повторний пуск "Кинджалів". Знову було чутно вибухи у Рівненській області, моніторингові канали повідомили, що, попередньо, ЗС РФ застосували 4 "Кинджали".

Близько 03:05 години моніторингові канали зафіксували пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Близько 03:20 години перші крилаті ракети типу "Калібр" увійшли у повітряний простір України з південного напрямку.

Також через кілька хвилин OSINT-канали зафіксували пуски крилатих ракет Х-101 бортами стратегічної авіації РФ. Пуски, попередньо, відбулися з району Саратовської області Росії.

Повітряні сили повідомили, що "Калібри" тримають курс на Вінницьку область. Звідти ракети рухалися крізь Хмельницьку область курсом на Тернопільщину.

З Тернопільщини "Калібри" взяли курс на Івано-Франківську область.

Близько 04:40 години моніторингові канали повідомили, що "Калібри" атакували Мукачево у Закарпатській області.

Близько 04:32 години моніторингові канали повідомили про дорозвідку щодо крилатих ракет у повітряному просторі України.

Про наслідки російської комбінованої атаки на момент публікації не повідомлялося. В областях триває повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

Нагадаємо, 19 серпня, після масованої атаки по Полтавщині, міський голова Кременчука повідомив, що у місті було знайдено розкидані небезпечні касетні снаряди.

Також 19 серпня тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що ЗС РФ вдарили по енергетиці на Полтавщині, після чого Кременчук затягнуло чорним димом.