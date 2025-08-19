Схожі на м'ячі: у Кременчуці після атаки РФ розкидані небезпечні касетні снаряди, — мер (фото)

Міський голова Кременчука Віталій Малецький попередив жителів, що після російського комбінованого обстрілу 19 серпня на території міста залишилися нерозірвані касетні боєприпаси з ворожих ракет. Вони схожі на м'ячі сріблястого кольору, тому можуть привернути увагу дітей.

Боєприпас у вигляді металевої кулі особливо небезпечний тим, що може нагадати дитині іграшку. Мер міста повідомив на своїй сторінці у Facebook, що при виявленні таких "кульок" потрібно негайно телефонувати до спецслужб за номерами 101 або 102.

В Кременчуці розкридані касетні боєприпаси, схожі на сріблясті кульки Фото: скриншот

"Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі та можуть привертати увагу малечі!" — попередив Віталій Малецький.

Він наголосив, що в жодному разі не можна наближатися до таких кульок і торкатися їх, оскільки нерозірвані касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент.

В головному управлінні Національної поліції у Львівській області повідомляли про виявлення подібних куль після російського обстрілу 26 серпня 2024 року. правоохоронці попереджали, що касетні боєприпаси у вигляді великої металевої кулі часто можуть не здетонувати одразу й становити велику загрозу для населення.

"Ці "кулі" можуть вибухнути від найменшого дотику, не кажучи вже про удар чи переміщення, а наслідки такого вибуху можуть бути непоправні", — попереджав т.в.о. начальника Управління вибухотехнічної служби поліції Львівської області, полковник поліції Андрій Штангрет.

Нерозірваний касетний боєприпас, виявлений минулого року на Львівщині Фото: Національна поліція

Обстріл Кременчука: деталі

Росіяни масовано атакували Україну в ніч на 19 серпня, після переговорів у Білому домі. Атака на Кременчук почалася близько 01:10 години ночі.

Під час масованого обстрілу Полтавщини окупанти атакували енергетичні об'єкти. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що через влучання й падіння уламків зазнали пошкоджень будівлі енергетичних підприємств, в Лубенському районі зникло світло у понад 1 500 абонентів.

Нагадаємо, росіяни розкидали над Києвом касетні боєприпаси під час масованої атаки в ніч на 1 травня. Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв попереджав, що вони можуть реагувати на світло, на вібрацію, на тепло, на рух або на тиск.