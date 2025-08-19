Схожі на м'ячі: у Кременчуці після атаки РФ розкидані небезпечні касетні снаряди, — мер (фото)
Міський голова Кременчука Віталій Малецький попередив жителів, що після російського комбінованого обстрілу 19 серпня на території міста залишилися нерозірвані касетні боєприпаси з ворожих ракет. Вони схожі на м'ячі сріблястого кольору, тому можуть привернути увагу дітей.
Боєприпас у вигляді металевої кулі особливо небезпечний тим, що може нагадати дитині іграшку. Мер міста повідомив на своїй сторінці у Facebook, що при виявленні таких "кульок" потрібно негайно телефонувати до спецслужб за номерами 101 або 102.
"Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі та можуть привертати увагу малечі!" — попередив Віталій Малецький.
Він наголосив, що в жодному разі не можна наближатися до таких кульок і торкатися їх, оскільки нерозірвані касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент.
В головному управлінні Національної поліції у Львівській області повідомляли про виявлення подібних куль після російського обстрілу 26 серпня 2024 року. правоохоронці попереджали, що касетні боєприпаси у вигляді великої металевої кулі часто можуть не здетонувати одразу й становити велику загрозу для населення.
"Ці "кулі" можуть вибухнути від найменшого дотику, не кажучи вже про удар чи переміщення, а наслідки такого вибуху можуть бути непоправні", — попереджав т.в.о. начальника Управління вибухотехнічної служби поліції Львівської області, полковник поліції Андрій Штангрет.
Обстріл Кременчука: деталі
Росіяни масовано атакували Україну в ніч на 19 серпня, після переговорів у Білому домі. Атака на Кременчук почалася близько 01:10 години ночі.
Під час масованого обстрілу Полтавщини окупанти атакували енергетичні об'єкти. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що через влучання й падіння уламків зазнали пошкоджень будівлі енергетичних підприємств, в Лубенському районі зникло світло у понад 1 500 абонентів.
Нагадаємо, росіяни розкидали над Києвом касетні боєприпаси під час масованої атаки в ніч на 1 травня. Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв попереджав, що вони можуть реагувати на світло, на вібрацію, на тепло, на рух або на тиск.