"Шахеди", балістика та крилаті ракети: після переговорів у Білому домі росіяни масовано атакували Україну

Уночі 19 серпня росіяни здійснили масований комбінований удар по Україні "Шахедами", балістичним озброєнням та крилатими ракетами. Під обстрілом опинилася Полтавська область.

Росіяни цієї ночі масовано атакували місто Кременчук, застосовуючи різні види озброєння. Фокус зібрав інформацію про комбіновану атаку по місту, яку ворог здійснив після переговорів у Білому домі.

Російська атака на Кременчук почалася близько 01:10 години: кореспондент Фокусу повідомив, що у місті лунають вибухи. Також ворог атакував місто Лубни у Полтавській області.

Упродовж наступних годин атака по Кременчуку тривала: моніторингові канали повідомляли про рух кількох десятків ударних безпілотників у напрямку міста. Кореспондент Фокусу інформував про масований удар по Кременчуці.

Близько 03:30 години було оголошено загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Моніторингові канали та Повітряні сили України повідомили про виходи цілей у напрямку Кременчука.

Невдовзі кореспондент Фокусу повідомив про вибухи у Кременчуці.

За даними моніторингових каналів, ворог застосував дві балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23. Паралельно місто продовжували атакували російські БпЛА.

Також моніторингові канали писали, що ЗС РФ, попередньо, атакували енергетичний об'єкт у Кременчуці: туди поцілили "Шахеди" та балістичні ракети РФ.

Близько 05:00 години моніторингові канали повідомили про входження крилатих ракет у повітряний простір України.

За даними Повітряних сил України, ракети заходили через Харківську область та тримали курс у напрямку Полтавщини.

Моніторингові канали уточнили, що щонайменше 4 крилаті ракети рухаються у напрямку Кременчука.

Невдовзі кореспондент Фокусу повідомив про вибухи у Кременчуці.

На момент публікації інформації про жертв чи руйнування внаслідок комбінованої російської атаки не надходило.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Харкові 18 липня під завалами було знайдено п'ятеро загиблих, серед них — діти.

Також 18 серпня ЗС РФ вдарили по об'єкту азербайджанської державної компанії SOCAR, з якою Україна уклала угоду про постачання газу.