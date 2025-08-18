Атака "Шахедів" на Харків: під завалами знайшли п'ятеро загиблих, серед жертв є діти (фото)

Ранкова атака дронами-камікадзе перетворила багатоповерхівку в Харкові на руїни. Під обстріл потрапив Індустріальний район міста — загинули п’ятеро людей, серед них 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопчик.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, близько п’ятої ранку 18 серпня ворожі "шахеди" влучили в Індустріальний район міста. Один із безпілотників поцілив у багатоповерхівку, де виникла масштабна пожежа — вогонь охопив одразу кілька поверхів у двох під’їздах.

Мер повідомив, що на початку було відомо про одного загиблого та кількох поранених, серед яких — діти шести та десяти років. Згодом кількість постраждалих зросла до двадцяти, серед них щонайменше шестеро дітей.

Рятувальники продовжують деблокувати людей із-під завалів. Декількох мешканців вдалося врятувати живими, проте згодом рятувальники знаходили нові тіла. Серед загиблих — маленька дівчинка, якій було лише півтора року.

Станом на ранок 18 серпня підтверджено п’ятьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди.

Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що Харків пам’ятає кожну жертву та обов’язково вистоїть.

Публікація Ігоря Терехова у Telegram Фото: Скриншот

Інформацію про кількість загиблих та поранених також підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, по допомогу медиків звернулися 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік. Загалом унаслідок ранкового обстрілу Індустріального району постраждали шестеро дітей. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, серед яких двоє дітей; дані ще однієї жінки уточнюються.

Публікація Олега Синєгубова у Telegram Фото: Скриншот

Варто зазначити, що напередодні, ввечері 17 серпня, Харків також зазнав удару. Російські війська атакували місто балістичною ракетою, влучивши у житлову забудову одного з районів. У результаті обстрілу було пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків.

Ба більше, пізно ввечері 17 серпня та після опівночі російська армія здійснила масовану атаку безпілотниками по Одещині. Кілька десятків дронів були спрямовані на Одеський район області.