Атака "Шахедов" на Харьков: под завалами нашли пятеро погибших, среди жертв есть дети (фото)

Утренняя атака дронами-камикадзе превратила многоэтажку в Харькове в руины. Под обстрел попал Индустриальный район города — погибли пять человек, среди них 1,5-летняя девочка и 16-летний мальчик.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, около пяти утра 18 августа вражеские "шахеды" попали в Индустриальный район города. Один из беспилотников попал в многоэтажку, где возник масштабный пожар — огонь охватил сразу несколько этажей в двух подъездах.

Мэр сообщил, что в начале было известно об одном погибшем и нескольких раненых, среди которых — дети шести и десяти лет. Впоследствии количество пострадавших возросло до двадцати, среди них по меньшей мере шестеро детей.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Нескольких жителей удалось спасти живыми, однако впоследствии спасатели находили новые тела. Среди погибших — маленькая девочка, которой было всего полтора года.

По состоянию на утро 18 августа подтверждено пять погибших. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.

Игорь Терехов выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что Харьков помнит каждую жертву и обязательно выстоит.

Информацию о количестве погибших и раненых также подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, за помощью медиков обратились 14-летняя девочка и 43-летний мужчина. Всего в результате утреннего обстрела Индустриального района пострадали шестеро детей. В результате атаки погибли пять человек, среди которых двое детей; данные еще одной женщины уточняются.

Стоит отметить, что накануне, вечером 17 августа, Харьков также подвергся удару. Российские войска атаковали город баллистической ракетой, попав в жилую застройку одного из районов. В результате обстрела были повреждены по меньшей мере 12 многоэтажных домов.

Более того, поздно вечером 17 августа и после полуночи российская армия осуществила массированную атаку беспилотниками по Одесской области. Несколько десятков дронов были направлены на Одесский район области.