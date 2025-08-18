РФ вдруге атакувала SOCAR на Одещині: в Азербайджані розглядають передачу зброї Україні, — ЗМІ

Під час російського удару по Одеській області "Шахедами" в ніч на 18 серпня постраждав об'єкт азербайджанської державної компанії SOCAR, з якою Україна уклала угоду про постачання газу. Це вже друга атака окупантів на ту саму нафтобазу за 10 днів.

Журналісти азербайджанського інформаційного агентства APA News Agency зазначили, що це вже другий напад росіян на розташований в Одесі термінал SOCAR. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер своєю чергою повідомляв про загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі у передмісті Одеси.

"Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг "Укрзалізниці". За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", — доповів голова Одеської ОВА.

За даними APA, на території нафтобази спалахнула пожежа після кількох прямих влучань і було пошкоджено 17 паливних резервуарів, а також будівлю насосної станції, операторські та технічні приміщення, вагові споруди та огорожу. Загалом цей об'єкт вміщує понад 16 000 кубічних метрів палива. Збитки наразі оцінюються.

Удар по Одеській області: об'єкт SOCAR атаковано вдруге

Азербайджанські журналісти зазначили, що це була вже друга російська атака на цей об'єкт. Окупанти запускали близько 10 дронів по цій нафтобазі SOCAR 8 серпня.

Комітету з питань оборони, безпеки та боротьби з корупцією Міллі Меджлісу (азербайджанського парламенту) Різван Набієв назвав неодноразові обстріли газопроводу на Одещині в Україні, через який зокрема експортуються азербайджанські енергоносії, та заправній станції SOCAR прикладами ворожих дій Росії проти Азербайджану.

Видання Caliber.Az з посиланням на неназвані джерела писало, що офіційний Баку може розглянути питання щодо зняття ембарго на постачання Україні зброї, якщо РФ не припинить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня ЗС РФ масовано атакували Одещину безпілотниками. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про вибухи в місті, місцеві ЗМІ писали про спричинену атакою пожежу.

Пресцентр групи "Нафтогаз" 28 липня повідомив про укладення першої угоди про закупівлю газу з компанією групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine, згідно з якою Україна вперше отримала газ з Азербайджану. Перше тестове постачання здійснили Трансбалканським коридором.