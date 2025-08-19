Похожи на мячи: в Кременчуге после атаки РФ разбросаны опасные кассетные снаряды, — мэр (фото)

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий предупредил жителей, что после российского комбинированного обстрела 19 августа на территории города остались неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из вражеских ракет. Они похожи на мячи серебристого цвета, поэтому могут привлечь внимание детей.

Боеприпас в виде металлического шара особенно опасен тем, что может напомнить ребенку игрушку. Мэр города сообщил на своей странице в Facebook, что при обнаружении таких "шариков" нужно немедленно звонить в спецслужбы по номерам 101 или 102.

В Кременчуге вскрыты кассетные боеприпасы, похожие на серебристые шарики Фото: скриншот

"Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей!" — предупредил Виталий Малецкий.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя приближаться к таким шарикам и касаться их, поскольку неразорвавшиеся кассетные боеприпасы могут взорваться в любой момент.

В главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщали об обнаружении подобных пуль после российского обстрела 26 августа 2024 года. правоохранители предупреждали, что кассетные боеприпасы в виде большой металлической пули часто могут не сдетонировать сразу и представлять большую угрозу для населения.

"Эти "пули" могут взорваться от малейшего прикосновения, не говоря уже об ударе или перемещении, а последствия такого взрыва могут быть непоправимыми", — предупреждал и.о. начальника Управления взрывотехнической службы полиции Львовской области, полковник полиции Андрей Штангрет.

Неразорвавшийся кассетный боеприпас, обнаруженный в прошлом году на Львовщине Фото: Национальная полиция

Обстрел Кременчуга: детали

Россияне массированно атаковали Украину в ночь на 19 августа, после переговоров в Белом доме. Атака на Кременчуг началась около 01:10 часов ночи.

Во время массированного обстрела Полтавщины оккупанты атаковали энергетические объекты. Временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщал, что из-за попадания и падения обломков были повреждены здания энергетических предприятий, в Лубенском районе пропал свет у более чем 1 500 абонентов.

Напомним, россияне разбросали над Киевом кассетные боеприпасы во время массированной атаки в ночь на 1 мая. Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев предупреждал, что они могут реагировать на свет, на вибрацию, на тепло, на движение или на давление.