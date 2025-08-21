Росіяни комбіновано атакували Україну "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою: подробиці

Увечері 20 серпня та упродовж усієї ночі 21 серпня російська армія масовано атакувала Україну різним озброєнням, застосувавши ударні безпілотники, аеробалістичні ракети, крилаті ракети та балістичне озброєння. Під ранок росіяни також вдарили по Україні ракетами типу Х-101.

Related video

Масований ворожий обстріл почався близько 21:00 години і завершився під ранок 21 серпня. Фокус зібрав усе, що відомо про масовану атаку по Україні.

Нічна атака почалася приблизно об 21:00 годині 20 серпня та тривала до ранку 21 серпня. Безпілотники заходили у повітряний простір з кількох напрямків: південного, східного та північно-східного.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА було оголошено майже по всій території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині та Вінниччині. Більшість "Шахедів" рухалися у напрямку західних областей, вибухи зокрема пролунали на Рівненщині, у Луцьку та у Львові.

Близько 03:00 години росіяни запустили "Кинджали" по Україні: усі ракети поцілили, попередньо, по Рівненській області. Ворог застосував близько 4 "Кинджалів".

Атака крилатих ракет по Україні

Близько 03:30 години у повітряному просторі України було зафіксовано рух крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ракети рухалися через південь у напрямку західних областей, вибухи пролунали зокрема на Закарпатті. Попередньо, під ударом опинилося Мукачево Закарпатської області.

Невдовзі місцева влада повідомила, що у Мукачеві росіяни атакували одне з підприємств міста.

Близько 04:50 години Повітряні сили України зафіксували входження нових груп крилатих ракет у повітряний простір. Ракети рухалися крізь Сумську область у напрямку Полтавської. Ймовірно, це були крилаті ракети типу Х-101 з бортів стратегічної авіації РФ.

Паралельно було оголошено додаткову загрозу через пуски швидкісних цілей із Криму. Моніторингові канали попередили про пуск гіперзвукової ракети типу "Циркон" у напрямку Дніпра.

У передмісті Дніпра та у Сумах через кілька хвилин прогриміли вибухи.

Також вибухи пролунали на Запоріжжі, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Частина ракет взяла курс на західні регіони. Під ранок вибухи пролунали також у Львові та Луцьку.

Наслідки масованої російської атаки по Україні встановлюються. На момент публікації повітряна тривога в областях триває через загрозу "Шахедів".

Нагадаємо, 19 серпня, після переговорів у Білому домі, росіяни здійснили масовану атаку по Україні.

Також 19 серпня влада повідомила, що ЗС РФ вдарили по енергетичній інфраструктурі у Полтавській області.