РФ комбинированно атаковала Львов: повреждены десятки домов, есть погибшие и тяжелораненые (фото)

Взрывы во Львове раздавались в ночь на 21 августа во время комбинированной атаки РФ ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. От российского обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.

Related video

Городской голова Львова Андрей Садовый по состоянию на 8:37 сообщил, что подтверждена гибель одного человека от российского удара. Один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии, другие мужчина и женщина — в состоянии средней тяжести.

Взрывы во Львове: повреждены десятки домов

"Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку шахедами и ракетами. Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны", — отметил Андрей Садовый.

По его словам, взрывной волной были повреждены окна и крыши десятков домов, а также поступила информация о возгорании в других локациях.

На момент публикации новости подтверждена гибель одного человека и известно о трех пострадавших. Один из мужчин в тяжелом состоянии находится в операционной, другого в состоянии средней тяжести с ранениями грудной клетки и ноги обследуют медики. Третья пострадавшая — женщина с поверхностной раной грудной клетки, гематомами и ушибом легких — находится в состоянии средней тяжести в больнице святого Пантелеймона.

Городской голова Андрей Садовый показал последствия обстрела Львова Фото: Андрtй Садовой / Telegram

Последствия атаки на Львов 21 августа

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:24 рассказали, что во время массированной атаки на Львов попадания были зафиксированы в нескольких локациях разных районов города. От ударов были повреждены частные и нежилые дома, а также транспортные средства.

В результате атаки на Львов 21 августа загорелся пожар Фото: ГСЧС Спасатели работают на месте удара ВС РФ по Львову Фото: ГСЧС

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил, что во время атаки на Львов погиб один человек, получили травмы по меньшей мере двое и были повреждены десятки жилых домов. По состоянию на 09:05 глава ОВА опубликовал информацию о повреждении 26 жилых домов, одного детского сада и административных зданий предприятия и судебной администрации. Жители 11 квартир на момент публикации материала нуждаются в отселении.

Воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 02:51 ночи. В 3:58 Максим Козицкий сообщал о "Шахеде" на Львовщине, в 6:05 в воздушное пространство Львова зашла крылатая ракета.

Сотрудники ГСЧС устраняют последствия атаки на Львов 21 августа Фото: ГСЧС

Комбинированный обстрел 21 августа: что известно

В ночь на 21 августа россияне комбинированно атаковали Украину дронами типа "Шахедам", ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101. ударные беспилотники враг запустил 20 августа с разных направлений, вылет нескольких бортов МиГ-31К с "Кинжалами" фиксировали около 02:50 часов. Около 03:05 мониторинговые каналы сообщали о пусках "Калибров" из Черного моря.

Взрывы во время комбинированной атаки Украины раздавались также в Луцке, пригородах Днепра и Сум. Кроме того, россияне атаковали ракетами Мукачево на Закарпатье, над городом поднялся черный дым.