РФ комбіновано атакувала Львів: пошкоджені десятки будинків, є загиблі та важкопоранені (фото)

Вибухи у Львові лунали в ніч на 21 серпня під час комбінованої атаки РФ ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Від російського обстрілу загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Міський голова Львова Андрій Садовий станом на 8:37 повідомив, що підтверджено загибель однієї людини від російського удару. Один із постраждалих чоловіків перебуває у важкому стані, інші чоловік і жінка — у стані середньої важкості.

Вибухи у Львові: пошкоджено десятки будинків

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни", — зазначив Андрій Садовий.

За його словами, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та дахи десятків будинків, а також надійшла інформація про загоряння в інших локаціях.

На момент публікації новини підтверджено загибель однією людини та відомо про трьох постраждалих. Один із чоловіків у важкому стані перебуває в операційній, іншого у стані середньої важкості з пораненнями грудної клітки та ноги обстежують медики. Третя постраждала — жінка з поверхневою раною грудної клітки, гематомами та забоєм легенів — знаходиться в стані середньої важкості в лікарні святого Пантелеймона.

Міський голова Андрій Садовий показав наслідки обстрілу Львова Фото: Андрій Садовий / Telegram

Наслідки атаки на Львів 21 серпня

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 8:24 розповіли, що під час масованої атаки на Львів влучання були зафіксовані в кількох локаціях різних районів міста. Від ударів були пошкоджені приватні та нежитлові будинки, а також транспорті засоби.

Внаслідок атаки на Львів 21 серпня зайнялася пожежа Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці удару ЗС РФ по Львову Фото: ДСНС

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив, що під час атаки на Львів загинула одна людина, отримали травми щонайменше двоє та були пошкоджені десятки житлових будинків. Станом на 09:05 голова ОВА опублікував інформацію про пошкодження 26 житлових будинків, одного дитячого садочка та адміністративних будівель підприємства й судової адміністрації. Мешканці 11 квартир на момент публікації матеріалу потребують відселення.

Повітряна тривога у Львівській області була оголошена о 02:51 ночі. О 3:58 Максим Козицький повідомляв про "Шахед" на Львівщині, о 6:05 у повітряний простір Львова зайшла крилата ракета.

Співробітники ДСНС усувають наслідки атаки на Львів 21 серпня Фото: ДСНС

Комбінований обстріл 21 серпня: що відомо

В ніч на 21 серпня росіяни комбіновано атакували Україну дронами типу "Шахедам", ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101. ударні безпілотники ворог запустив 20 серпня з різних напрямків, виліт кількох бортів МіГ-31К з "Кинджалами" фіксували близько 02:50 години. Близько 03:05 моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з Чорного моря.

Вибухи під час комбінованої атаки України лунали також у Луцьку, передмістях Дніпра та Сум. Крім того, росіяни атакували ракетами Мукачево на Закарпатті, над містом здійнявся чорний дим.