Росіяни атакували ракетами Мукачево на Закарпатті: над містом здійнявся густий чорний дим

Уночі 21 серпня російська армія здійснила комбіновану масовану атаку по Україні "Шахедами" та ракетами різних типів. Під ракетним ударом зокрема опинилася Закарпатська область, де зафіксовано влучання.

Related video

За попередньою інформацією, ворог спрямував на Мукачево кілька крилатих ракет типу "Калібр", які запустив з акваторії Чорного моря близько 03:00 години. Про наслідки удару по місту розповіли у Telegram-каналі Мукачівської міської ради.

Місцева влада повідомляє, що російські ракети влучили по одному з підприємств Мукачево.

"Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби", — йдеться у повідомленні.

Місцевих мешканців закликали не фотографувати наслідки удару по місту та зберігати спокій.

Закарпатські Telegram-канали повідомили, що у Мукачеві здійнялася пожежа.

Журналіст Андрій Смолій також підтвердив сильну пожежу у Мукачеві внаслідок російської атаки. Він зазначив, що у місті "все в диму".

Інші наслідки російського удару по Закарпатті на момент публікації встановлюються. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Масована атака по Україні 21 серпня: що відомо

Росіяни почали атаку по Україні ще увечері 20 серпня, запустивши з різних напрямків ударні БпЛА типу "Шахед". Атака безпілотників також продовжилася після опівночі та тривала до ранку.

Також уночі 21 серпня ЗС РФ запустили по Україні ракети типу "Калібр" та аеробалістичні ракети "Кинджал". "Кинджали" вдарили по Рівненській області.

Під ранок 21 серпня ЗС РФ вдарили по Україні крилатими ракетами типу X-101. Вибухи пролунали у Дніпрі, Сумах, Запоріжжі, а також у Львові та Луцьку.