Россияне атаковали ракетами Мукачево на Закарпатье: над городом поднялся густой черный дым

Ночью 21 августа российская армия осуществила комбинированную массированную атаку по Украине "Шахедами" и ракетами различных типов. Под ракетным ударом в частности оказалась Закарпатская область, где зафиксировано попадание.

По предварительной информации, враг направил на Мукачево несколько крылатых ракет типа "Калибр", которые запустил из акватории Черного моря около 03:00 часов. О последствиях удара по городу рассказали в Telegram-канале Мукачевского городского совета.

Местные власти сообщают, что российские ракеты попали по одному из предприятий Мукачево.

"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы", — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали не фотографировать последствия удара по городу и сохранять спокойствие.

Закарпатские Telegram-каналы сообщили, что в Мукачево поднялся пожар.

Журналист Андрей Смолий также подтвердил сильный пожар в Мукачево в результате российской атаки. Он отметил, что в городе "все в дыму".

Другие последствия российского удара по Закарпатью на момент публикации устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Массированная атака по Украине 21 августа: что известно

Россияне начали атаку по Украине еще вечером 20 августа, запустив с разных направлений ударные БпЛА типа "Шахед". Атака беспилотников также продолжилась после полуночи и продолжалась до утра.

Также ночью 21 августа ВС РФ запустили по Украине ракеты типа "Калибр" и аэробаллистические ракеты "Кинжал". "Кинжалы" ударили по Ровненской области.

Под утро 21 августа ВС РФ ударили по Украине крылатыми ракетами типа X-101. Взрывы прогремели в Днепре, Сумах, Запорожье, а также во Львове и Луцке.