ЗС РФ можуть здійснити новий обстріл України ближче до суботи, — "Николаевский Ванек"

Російські війська під час останнього обстрілу намагалися змінити тактику, збільшивши кількість ракетних ударів і розподіливши їх одразу по кількох напрямках. Замість прицільних влучань по одному об’єкту, атака була спрямована на декілька цілей одночасно. За попередніми даними, новий обстріл може відбутися ближче до суботи, однак очікується, що він буде менш інтенсивним.

Related video

За інформацією телеграм-каналу "Николаевский Ванек", під час ударів частково атакували енергетичні об’єкти, але не ті, що пов’язані безпосередньо зі світлом чи водопостачанням. Окрім цього, частина ракет була спрямована на так звані "військові" цілі, які росіяни вже намагалися уразити під час попередніх атак, заявляючи про їхнє "знищення".

Також повідомляється про удар по американському підприємству. Автор зазначає, що це стало своєрідною відповіддю Кремля на заяви президента США про гарантії безпеки для іноземних інвестицій в Україні. На його думку, таким чином росіяни намагаються продемонструвати, що жодні міжнародні політичні запевнення не впливають на їхні дії.

Крім цього, блогер звертає увагу, що ситуація на фронті залишається напруженою: триває підготовка до нових бойових зіткнень, а активні дії не припиняються. У тилу також відбуваються удари з обох сторін, зокрема українські сили влучили по низці ворожих об’єктів, хоча деталі поки не розголошуються.

Автор підкреслює, що очікувати швидкого завершення війни не варто, адже, за його словами, російські війська не приховують намірів знищувати українців незалежно від переговорних процесів чи політичних ігор.

На момент публікації матеріалу командування ПС ЗСУ та розвідки не коментували інформацію про підготовку РФ до нового обстрілу України.

Обстріл українських міст 21 серпня: що відомо

Нагадаємо, увечері 20 серпня та вночі 21 серпня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Вибухи пролунали у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині, Вінниччині, а також у західних областях — на Рівненщині, у Луцьку та Львові.

Окрім цього, російські війська завдали удару по Мукачеву крилатими ракетами. Унаслідок атаки постраждали дванадцять людей. Десятьох доставили до лікарні медики швидкої допомоги, ще двоє звернулися до лікарів самостійно. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що ракети влучили по заводу Flex.

Також Фокус повідомляв, що у Львові вибухи пролунали в ніч на 21 серпня під час комбінованої атаки дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення.