ЗС РФ атакували Мукачеве крилатими ракетами: у місті багато поранених (фото)

Після масованого удару швидка допомога доставила 10 осіб до місцевої лікарні, ще двоє громадян самостійно звернулися до медиків. Журналіст Віталій Глагола стверджує, що ракети вдарили по заводу Flex у Мукачеві.

Російські війська атакували Мукачеве кількома крилатими ракетами, унаслідок цього постраждали 12 осіб. Про це повідомила Мукачівська міська рада.

Влада зазначала, що ракети поцілили по підприємству, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Мешканцям міста радять щільно закрити вікна і не виходити на вулицю без потреби.

До лікарні Святого Мартіна швидка допомога доставила 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися до лікарів самостійно.

На стаціонарному лікуванні перебувають п'ять пацієнтів, одного з них перевели в обласну лікарню. Усім постраждалим надали медичну допомогу та забезпечили всім необхідним. Стан поранених стабільний, зауважили в міськраді.

Удар ЗС РФ по заводу Flex у Мукачевому: що відомо

Журналіст Віталій Глагола писав, що ракети прилетіли по заводу Flex. На підприємстві перебувало кілька сотень робітників нічної зміни, але перед ракетним ударом їх терміново евакуювали з цехів і складів у спеціально обладнане місце на території заводу.

Виробничі потужності заводу Flex у Мукачеві займають площу 55 000 кв. метрів

Евакуація врятувала життя сотням людей, стверджує він.

Вночі 21 серпня дві російські ракети влучили на територію заводу. Виробничі потужності заводу Flex у Мукачеві займають площу 55 тисяч квадратних метрів, на підприємстві працюють понад 2600 осіб.

Місцеві ЗМІ пишуть, що станом на ранок 21 серпня триває рятувальна операція: працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.

Крім ракет, у Мукачеві впав безпілотник типу "Шахед" у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, лінію електропередач і вибито вікна в житловому будинку.

Нагадаємо, ЗС РФ вночі 21 серпня атакували територію України дронами "Шахед", аеробалістичними ракетами "Кинджал" та іншими типами ракет.

Тим часом в окупованому Криму 21 серпня чули вибухи: у Севастополі під ударом опинився пункт дислокації російських військових.