ВС РФ атаковали Мукачево крылатыми ракетами: в городе много раненых (фото)

После массированного удара скорая помощь доставила 10 человек в местную больницу, еще двое граждан самостоятельно обратились к медикам. Журналист Виталий Глагола утверждает, что ракеты ударили по заводу Flex в Мукачево.

Российские войска атаковали Мукачево несколькими крылатыми ракетами, в результате пострадали 12 человек. Об этом сообщил Мукачевский городской совет.

Власти отмечали, что ракеты попали по предприятию, в результате вспыхнул сильный пожар. Жителям города советуют плотно закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

В больницу Святого Мартина скорая помощь доставила 10 человек, еще двое пострадавших обратились к врачам самостоятельно.

На стационарном лечении пребывают пять пациентов, одного из них перевели в областную больницу. Всем пострадавшим предоставили медицинскую помощь и обеспечены всем необходимым. Состояние раненых стабильное, заметили в горсовете.

Удар ВС РФ по заводу Flex в Мукачево: что известно

Журналист Виталий Глагола писал, что ракеты прилетели по заводу Flex. На предприятии находилось несколько сотен рабочих ночной смены, но перед ракетным ударом их срочно эвакуировали из цехов и складов в специально оборудованное место на территории завода.

Производственные мощности завода Flex в Мукачево занимают площадь 55 000 кв. метров

Эвакуация спасла жизнь сотням людей, утверждает он.

Ночью 21 августа две российские ракеты попали на территорию завода. Производственные мощности завода Flex в Мукачево занимают площадь 55 тысяч квадратных метров, на предприятии работают более 2600 человек.

Местные СМИ пишут, что по состоянию на утро 21 августа продолжается спасательная операция: работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Кроме ракет, в Мукачево упал беспилотник типа "Шахед" в селе Липовец Хустского района. Повреждено хозяйственное здание, линия электропередач и выбиты окна в жилом доме.

Напомним, ВС РФ ночью 21 августа атаковали территорию Украины дронами "Шахед", аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и другими типами ракет.

Тем временем в оккупированном Крыму 21 августа слышали взрывы: в Севастополе под ударом оказался пункт дислокации российских военных.