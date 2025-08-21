Дроны атаковали Севастополь: в сети сообщают об ударе по воинской части Черноморского флота РФ (видео)

Ночью 21 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: под ударом оказался в частности Севастополь, где прогремела серия мощных взрывов. В сети сообщают о вероятной атаке на пункт дислокации российских военных.

Related video

После обстрела над Севастополем поднялся густой дым. Об этом сообщили местные пророссийские Telegram-каналы. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке по Севастополю.

Обстрел региона начался около 03:40 часов: местные паблики информировали, что в регионе якобы было сбито "что-то большое", жителей Севастополя призвали соблюдать правила безопасности. После этого в районе мыса Фиолент прогремели два мощных взрыва.

В последующие минуты в районе мыса прозвучала еще серия мощных взрывов, после чего россияне сообщили о густом дыме, поднявшемся в небе над Севастополем.

Российские Telegram-каналы | густой дым после атаки в Севастополе

OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что в Севастополе, вероятно, была атакована воинская часть №95408 Черноморского флота России. Там, по информации аналитиков, сейчас базируется ГРУ России.

Также в сети показали кадры последствий атаки по Севастополю.

Снимки со спутников NASA вскоре зафиксировали пожар на территории воинской части №95408 Черноморского флота РФ, что подтверждает сообщения о вероятном ударе по части.

Exilenova+ | снимки базы Черноморского флота РФ в Севастополе Exilenova+ | снимки базы Черноморского флота РФ в Севастополе

Военные пока не комментировали вероятный удар по части в Севастополе.

Зато местная оккупационная власть в Севастополе опровергла атаку по воинской части.

"Громкие звуки, которые были слышны в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части — это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и Спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — сообщил так называемый губернатор Развожаев.

Скриншот | сообщение Развожаева о звуках взрывов в Севастополе

Стоит отметить, что также ночью 21 августа дроны атаковали НПЗ в Ростовской области России. На месте поднялся пожар.

Зато россияне ночью 21 августа массированно и комбинированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами различных типов.