Дрони атакували Севастополь: у мережі повідомляють про удар по військовій частині Чорноморського флоту РФ (відео)

Уночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: під ударом опинився зокрема Севастополь, де прогриміла серія потужних вибухів. У мережі повідомляють про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.

Related video

Після обстрілу над Севастополем здійнявся густий дим. Про це повідомили місцеві проросійські Telegram-канали. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку по Севастополі.

Обстріл регіону почався близько 03:40 години: місцеві пабліки інформували, що у регіоні нібито було збито "щось велике", мешканців Севастополя закликати дотримуватися правил безпеки. Після цього у районі мису Фіолент прогриміли два потужних вибухи.

У наступні хвилини у районі мису пролунала ще серія потужних вибухів, після чого росіяни повідомили про густий дим, що здійнявся у небі над Севастополем.

Російські Telegram-канали | густий дим після атаки у Севастополі

OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що у Севастополі, ймовірно, було атаковано військову частину №95408 Чорноморського флоту Росії. Там, за інформацією аналітиків, наразі базується ГРУ Росії.

Також у мережі показали кадри наслідків атаки по Севастополі.

Знімки зі супутників NASA невдовзі зафіксували пожежу на території військової частини №95408 Чорноморського флоту РФ, що підтверджує повідомлення про ймовірний удар по частині.

Exilenova+ | знімки бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі Exilenova+ | знімки бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Військові наразі не коментували ймовірний удар по частині у Севастополі.

Натомість місцева окупаційна влада у Севастополі спростувала атаку по військовій частині.

"Гучні звуки, які було чути в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини — це Чорноморський флот спільно зі службами екстреного реагування (МНС, поліцією, швидкою допомогою та Рятувальною службою Севастополя) проводили навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій", — повідомив так званий губернатор Развожаєв.

Скриншот | допис Развожаєва про звуки вибухів у Севастополі

Варто зазначити, що також уночі 21 серпня дрони атакували НПЗ у Ростовській області Росії. На місці здійнялася пожежа.

Натомість росіяни уночі 21 серпня масовано та комбіновано атакували Україну "Шахедами" та ракетами різних типів.