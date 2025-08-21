У Ростовській області Росії палає НПЗ: у мережі повідомляють про атаку БпЛА (відео)

Уночі 21 серпня безпілотники атакували Росію: під ударом зокрема опинилася Ростовська область, де здійнялася пожежа на місцевому нафтопереробному заводу. Раніше цей об'єкт вже був атакований.

Ймовірно, дрони уразили Новошахтинський нафтопереробний завод, який спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину. Про атаку по об'єкту нафтової промисловості Росії повідомили місцеві Telegram-канали.

У мережі повідомили, що на місці удару здійнялася сильна пожежа.

"ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Почалася пожежа", — інформувало медіа Astra.

За даними медіа, щонайменше 5 вибухів пролунало над містом Новошахтинськ, де працює НПЗ. Також у мережі показали кадри наслідків атаки БпЛА.

OSINT-канали зазначають, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області перебував під обороною кількох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир", а також тактичного зенітного ракетного комплексу "Тор".

Офіційної інформації про атаку від російської влади на момент публікації не надходило. Підтвердження ураження Новошахтинського НПЗ від військових також ще не надходило.

Що відомо про Новошахтинський НПЗ

Новошахтинський НПЗ — єдиний нафтопереробний завод, який працює у Ростовській області Росії. Підприємство було введене в експлуатацію у 2009 році, НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину.

Проєктна переробна потужність підприємства оголошена як до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Раніше безпілотники вже атакували Новошахтинський НПЗ. Так, у 2024 році Генштаб ЗСУ підтвердив удар по підприємству, внаслідок якого здійнялися пожежі у районі установки каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2,5, який може переробляти 2,5 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, уночі 19 серпня безпілотники масовано атакували НПЗ у Волгоградській області.

Також 15 серпня дрони атакували один з найбільших НПЗ у системі "Роснефти", розташований у Сизрані.