В Ростовской области России пылает НПЗ: в сети сообщают об атаке БпЛА (видео)

Ночью 21 августа беспилотники атаковали Россию: под ударом в частности оказалась Ростовская область, где поднялся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Ранее этот объект уже был атакован.

Related video

Вероятно, дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который специализируется на производстве мазута, печного, судового, и дизельного топлива, прямогонного бензина. Об атаке по объекту нефтяной промышленности России сообщили местные Telegram-каналы.

В сети сообщили, что на месте удара поднялся сильный пожар.

"ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Начался пожар", — информировало медиа Astra.

По данным медиа, по меньшей мере 5 взрывов прозвучало над городом Новошахтинск, где работает НПЗ. Также в сети показали кадры последствий атаки БпЛА.

OSINT-каналы отмечают, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находился под обороной нескольких российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", а также тактического зенитного ракетного комплекса "Тор".

Официальной информации об атаке от российских властей на момент публикации не поступало. Подтверждение атаки по Новошахтинском НПЗ от военных также еще не поступало.

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Новошахтинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод, который работает в Ростовской области России. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году, НПЗ специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

Проектная перерабатывающая мощность предприятия объявлена как до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Ранее беспилотники уже атаковали Новошахтинский НПЗ. Так, в 2024 году Генштаб ВСУ подтвердил удар по предприятию, в результате которого поднялись пожары в районе установки каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2,5, который может перерабатывать 2,5 млн тонн нефти в год.

Напомним, ночью 19 августа беспилотники массированно атаковали НПЗ в Волгоградской области.

Также 15 августа дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в системе "Роснефти", расположенный в Сызрани.