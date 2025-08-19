В российском Волгограде поднялся пожар: дроны массированно атаковали НПЗ (фото)

Ночью 19 августа в течение нескольких часов беспилотники массированно атаковали Волгоградскую область России. Под ударом оказался объект нефтеперерабатывающей промышленности, на котором поднялся пожар.

Жители Волгограда слышали в течение ночи по меньшей мере 15 звуков взрывов. Об атаке по НПЗ сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, а также о деталях обстрела рассказали местные медиа.

"Волгоград. В период с 01:20 до 03:40 был под атакой наших БпЛА. Российская ПВО решила сбивать крышей больницы, однако есть попадание в НПЗ. Возник пожар", — отметил Андрющенко.

По данным местных СМИ, в результате атаки дронов в Волгограде возникло несколько пожаров: один на крыше медицинского учреждения, другой — на территории НПЗ. Местные власти утверждают, что пожары поднялись из-за падения обломков якобы сбитых дронов.

"На юге города Волгоград в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ", — сообщил о последствиях губернатор Бочаров.

Также в сети показали пожар, который поднялся в Волгограде в результате ночной атаки.

В местном аэропорту россияне вводили план "Ковер" на фоне атаки беспилотников.

Официального подтверждения об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде на момент публикации не поступало. Другие последствия удара по НПЗ устанавливаются.

Стоит отметить, что НПЗ в Волгограде в последнее время уже оказывался под ударом беспилотников. Так, 14 августа в сети сообщили о массированной атаке по НПЗ, в результате чего поднялись пожары, а также произошла утечка нефтепродуктов.

Данные спутникового сервиса NASA FIRMS подтвердили удар по НПЗ в Волгограде. Тогда пожары поднялись на локациях, где размещены перерабатывающие установки и резервуары с нефтепродуктами.

Кроме объектов нефтеперерабатывающей промышленности, под атакой дронов в Волгоградской области также оказываются железнодорожные узлы. Так, 7 августа беспилотники ударили по железной дороге региона, которая является частью логистики ВС РФ.