Произошла утечка нефтепродуктов на НПЗ "Лукойл": российский Волгоград атаковали беспилотники, поднялись пожары (видео)

Ночью 14 августа дроны массированно атаковали Волгоградскую область России, где под ударом в частности оказался нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. В результате атаки произошла утечка нефтепродуктов, а также поднялись пожары.

Вероятно, под ударом оказался завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", в районе которого прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Об атаке и последствиях рассказало российское медиа Astra.

Ночная атака по Волгоградской области РФ началась вечером 13 августа. Около 23:00 часов "Росавиация" ввела ограничения на деятельность аэропорта в областном центре региона, сообщило издание "Известия".

Вскоре OSINT-аналитики информировали о взрывах в Волгограде, которые прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Лукойлу" — одной из крупнейших российских нефтяных компаний, которая считается второй по объемам добычи нефти в РФ.

Также в сети показали кадры ночной атаки по Волгограду.

Местные власти подтвердили атаку по городу и в частности по нефтеперерабатывающему предприятию, однако не уточнили, идет ли речь именно о заводе, принадлежащем компании "Лукойл".

"В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его данным, ночью произошла массированная атака по Волгоградской области. Пожары поднялись якобы из-за падения обломков БПЛА, отметил губернатор.

На месте атаки работают пожарные. Информации о пострадавших или иных последствиях атаки по Волгограду на момент публикации не поступало.

Напомним, ночью 14 августа прогремели взрывы в разных районах временно оккупированного Крыма на фоне угрозы атаки дронов и ракет.

Также ночью 13 августа дроны атаковали ключевую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.