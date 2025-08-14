Стався витік нафтопродуктів на НПЗ "Лукойл": російський Волгоград атакували безпілотники, здійнялися пожежі (відео)

Уночі 14 серпня дрони масовано атакували Волгоградську область Росії, де під ударом зокрема опинився нафтопереробний завод у Волгограді. Внаслідок атаки відбувся витік нафтопродуктів, а також здійнялися пожежі.

Ймовірно, під ударом опинився завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", у районі якого прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Про атаку та наслідки розповіло російське медіа Astra.

Нічна атака по Волгоградській області РФ почалася увечері 13 серпня. Близько 23:00 години "Росавіація" ввела обмеження на діяльність аеропорту в обласному центрі регіону, повідомило видання "Известия".

Невдовзі OSINT-аналітики інформували про вибухи у Волгограді, які прогриміли у районі нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу" — одній з найбільших російських нафтових компаній, що вважається другою за об'ємами видобутку нафти у РФ.

Також у мережі показали кадри нічної атаки по Волгограду.

Місцева влада підтвердила атаку по місту і зокрема по нафтопереробному підприємству, однак не уточнила, чи йдеться саме про завод, що належить компанії "Лукойл".

"Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ", — повідомив губернатор Андрій Бочаров.

За його даними, уночі відбулася масована атака по Волгоградській області. Пожежі здійнялися нібито через падіння уламків БпЛА, зазначив губернатор.

На місці атаки працюють пожежники. Інформації про постраждалих чи інші наслідки атаки по Волгограду на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, уночі 14 серпня пролунали вибухи у різних районах тимчасово окупованого Криму на тлі загрози атаки дронів та ракет.

Також уночі 13 серпня дрони атакували ключову станцію нафтопроводу "Дружба" у Брянській області Росії.