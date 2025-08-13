Дроны атаковали ключевую станцию нефтепровода "Дружба" в России: это уже второй раз за неделю, — росСМИ (видео)

В ночь с 12 на 13 августа дроны атаковали российские регионы, в частности Брянскую и Волгоградскую области. В обоих регионах под ударом, предварительно, оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности России.

В Брянской области удары беспилотников были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча" нефтепровода "Дружба", что в селе Высокое. О ночных взрывах в России сообщило местное медиа Astra.

"Жители Брянской области сообщают, что в ночь на 13 августа дроны снова атакуют город Унеча и район. Утверждается, что целью атаки снова стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое в Унецком районе", — говорится в сообщении.

Также в сети показали кадры ночной атаки по Брянской области. На видеоролике, который якобы снят с места событий, видно зарево в небе.

Губернатор Брянской области сообщил, что над регионом ночью было якобы уничтожено 12 ударных беспилотников.

"Оперативные и экстренные службы работают на местах", — отметила местная власть.

За эту неделю это уже вторая атака по нефтепроводу, подчеркнули в российских медиа. Первая состоялась ночью 6 августа, после чего густой черный дым поднялся над регионом. Тогда, как утверждают росСМИ, по меньшей мере один ударный беспилотник попал по линейной производственно-диспетчерской станции "Утеча".

Отмечается, что ЛПДС "Утеча" в Брянской области — один из крупнейших узлов магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

Взрывы в Волгоградской области России

Атака по российским регионам продолжилась около 02:00 часов. "Росавиация" сообщила, что аэропорт в Волгограде приостановил работу из-за угрозы ударных БПЛА.

Около 03:00 часов жители Волгограда сообщили о взрывах. Губернатор региона заявил о падении обломков БпЛА на крышу 16-этажного дома, из-за чего россияне объявили об эвакуации жителей.

О взрывах, по данным росСМИ, также сообщили жители Красноармейского района Волгограда. Их слышали в районе нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Лукойлу".

