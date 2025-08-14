Взрывы в районе аэродрома и Севастополя: в сети сообщили о ракетно-дроновой атаке по Крыму (видео)

Вечером 13 августа и после полуночи во временно оккупированном Крыму было неспокойно: мониторинговые каналы сообщили о налете беспилотников, а российские военные паблики предупреждали об угрозе применения ракет типа "Нептун".

Related video

Во время ночной атаки взрывы прозвучали в частности в районе аэродрома "Саки", а также возле города Севастополь. Фокус собрал информацию об обстреле.

Воздушная тревога во временно оккупированном Крыму была объявлена около 21:30 часов. Местные каналы предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников для Евпатории, Сак и Новофедоровки.

Около 22:25 часов Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о звуке пролета ракеты над городом, которая двигалась с юга курсом на север.

Вскоре взрывы прогремели в районе местного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Там местные слышали по меньшей мере три громких взрыва.

Скриншот | сообщения о взрывах в районе аэродрома Саки

Также около 22:30 во временно оккупированном Крыму предупредили о ракетной опасности. Россияне в частности упоминали об угрозе из-за ракет "Нептун".

Атака на полуостров продолжилась также после полуночи. Около 00:40 часов прогремели взрывы в районе Андреевки, расположенной неподалеку от Севастополя. В сети также показали кадры с места событий, на которых слышны взрывы.

Информации о последствиях или попадании в результате ночной атаки на Крым на момент публикации не поступало.

Воздушную тревогу в ночь с 13 на 14 августа россияне также объявили в Волгоградской области РФ. Там местные власти ввели ограничения на работу местного аэропорта в Волгограде.

Напомним, 13 августа Василий Малюк в интервью каналу "Мы — Украина" рассказал о деталях успешных атак по Крымскому мосту, которые происходили в течение 2022-2025 годов.

Также 13 августа OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно" сообщили, что Силы обороны атаковали РЛС "Подлет" в оккупированном Крыму и показали спутниковые снимки последствий.