Россияне подсунули макет: Силы обороны поразили РЛС "Подлет" в Крыму, есть спутниковые снимки

Атака на российскую радиолокационную станцию в оккупированном Крыму происходила в два этапа. Первый этап был неуспешным, второй свидетельствует о том, что станция таки потерпела поражение.

В оккупированном Крыму в районе аэродрома Новофедоровка в Саках Силы обороны поразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" россиян. Радиолокационная станция длительное время прикрывала аэродром от низколетящих целей, таких как беспилотники или крылатые ракеты. Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно".

В заметке, которая появилась днем 13 августа, аналитики отметили, что до атаки россияне пытались защитить РЛС, установив рядом макет. Впрочем, по мнению экспертов, он оказался "непутевым" поскольку на любых снимках, кроме Sentinel, его можно без проблем отличить от настоящей РЛС.

Макет РЛС, которые устанавливали оккупанты

Аналитики проанализировали последние снимки и пришли к выводу, что украинская сторона атаковала РЛС "Подлет" дважды.

Первая атака состоялась 25-26 июля, поскольку в указанном районе зафиксировали горение в том месте, где непосредственно располагалась РЛС. После этого станцию переместили, поэтому аналитики предположили, что атака была неудачной, или она получила незначительные повреждения.

Место расположения РЛС и место горения

Далее в промежутке времени между 9 и 10 августа было зафиксировано горение в значительно меньшей зоне — в месте, куда РЛС переместили после предыдущей атаки.

"Мониторинговые каналы снова сообщали об атаках в этой зоне. На этот раз РЛС покинула свою зону дежурства, что, вероятно, свидетельствует об успешном поражении", — отмечают OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно".

Отмечается, что поражение этой РЛС значительно усложняет обнаружение и уничтожение БпЛА в районе аэродрома Новофедоровка, где расположено большое количество самолетов и других важных целей. Также аналитики ждут видеоподтверждения поражения РЛС и аэродрома от подразделения ГУР "Призрака" в ближайшее время.

Взрывы в Крыму — атаки на аэродром в Саках

Напомним, что 4 августа беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки". В результате полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.

Подтвердить поражение российских самолетов в Саках на новых снимках аналитики не смогли, поскольку оккупанты уже успели убрать все, что после них осталось.

10 августа в Крыму ССО поразили радиолокационную станцию ТРЛК-10 "Скала-М" в районе аэродрома Саки.