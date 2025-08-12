В Крыму ССО поразили радиолокационную станцию ТРЛК-10 "Скала-М", которая видит на 350 км

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли радар на Крымском полуострове, и это существенно ослабит применение авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины.

В оккупированном Крыму благодаря меткости Сил обороны Украины у россиян стало меньше на один мощный и дорогостоящий радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Об уничтожении военной техники ВС РФ сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что радар "демилитаризовали" в ночь на 10 августа в населенном пункте Абрикосовка Кировского района.

"Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", — сообщили в пресс-службе ССО.

Отмечается, что ТРЛК-10 "Скала-М" — это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе — в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара — до 350 км.

Взрывы в Крыму — что известно о других поражениях техники РФ

8 августа сообщалось, что в оккупированном Крыму дроны ГУР поразили купола, которыми россияне пытались защитить свои РЛС, а также десантный катер и базу ПВО на горе Ай-Петри. Среди потерь россиян ГУР указало РЛС 96Л6 С-400.

4 августа ВСУ ВСУ нанесли удар по авиабазе "Саки". Повреждены 5 российских боевых самолетов, включая Су-30СМ. Это один из самых масштабных ударов по военной инфраструктуре РФ в Черноморском регионе.

3 июля Силы обороны Юга Украины морскими дронами атаковали российскую военную базу на мысе Тарханкут. Россияне потеряли три радиолокационные станции "Небо", которые "видят" украинские истребители на расстоянии около 400 км и стоят 100 миллионов долларов.