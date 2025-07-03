"Минус" три РЛС "Небо": морские дроны и ударные борта "Лазарь" атаковали базу ВС РФ в Крыму (видео)

Силы обороны Юга Украины снарядили морские дроны для атаки на российскую военную базу, расположенную на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Россияне потеряли три радиолокационные станции "Небо", которые "видят" украинские истребители на расстоянии около 400 км и стоят 100 миллионов долларов.

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На видео Сил обороны показали кадры совместной работы морских беспилотников и БПЛА. Летательные аппараты поднялись в воздух неподалеку от морского берега, подлетели к российской военной базе и сбросили взрывчатку. При этом в Telegram-канале OSINTеров "Киберборошно" отметили, что враг уже не впервые оставляет ценную технику на местах, по которым ранее уже "прилетало".

На видео украинских военных указано, что атака на военные объекты РФ в Крыму состоялась в ночь с 1 на 2 июля. Операцию провели с помощью морских дронов и ударных бортов "Лазарь". На первых секундах записи видим, как квадрокоптер поднимается с надводной платформы, направляется в сторону берега, поднимаясь от воды до уровня скал. В поле зрения оператора попадает российская военная техника: можно насчитать семь-восемь различных объектов. После этого происходят сбросы взрывчатки: по машинам летят минимум по два боеприпаса, поднимается шар огня. Силы обороны сообщили, что удалось уничтожить средства противовоздушной обороны ВС РФ — три радиолокационные станции "Небо", суммарная стоимость которых — 300 млн долл.

Удары по военным объектам РФ — детали

OSINTеры "Киберборошна" опубликовали спутниковые фото цели, по которой ударили беспилотники. При этом они отметили, что россияне продолжают оставлять РЛС на старых точках. Точка поражения — на мысе Тарханкут. Возможные координаты — 45° 20′ 50.6″ N, 32° 29′ 54.7″ (на расстоянии почти 200 км от подконтрольного Украине побережья).

Удары по военным объектам РФ — какие цели обнаружили на мысе Тарханкут Фото: Силы обороны юга Удары по военным объектам РФ — где расположена точка удара дронов ВСУ Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о возможностях РЛС "Небо" ВС РФ. Радиолокационная станция, которую украинцы уничтожили в оккупированном Крыму, стоит 100 млн долл. и способна увидеть истребитель на расстоянии до 400 км (предел — 700 км) на высоте до 20 км. Один из предыдущих ударов по военному объекту РФ состоялся зимой 2025 года. Силам обороны удалось достать дефицитную систему "Небо-СВУ", которая прикрывала временно оккупированные части Херсонской области. Для реализации задачи использовали три ударных беспилотника, которые, кроме РЛС, взорвали дизельную электростанцию. Генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун рассказал, что комплекс "Небо" является наземным аналогом самолета дальнего радиолокационного обнаружения, и он помогает россиянам бомбить украинцев.

Напоминаем, 2 июля проект "Схемы" опубликовал спутниковые фото завода "Купол" РФ, к которому украинские беспилотники полетели более 1 300 км.