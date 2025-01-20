"Обнаруживает стелсы": в Херсонской области уничтожили дефицитную систему "Небо-СВУ", особенности РЛС

По словам украинских аналитиков, в РФ заявляют, что РЛС "Небо-СВУ" обнаруживает самолеты, спроектированы по технологии стелс. При этом не уточняют, с какой точностью, не говоря уже о погрешностях обнаружения целей.

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18 января на левом берегу Херсонской области украинские дроны атаковали радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ", принадлежавшую одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й ОА (в/ч 54821, Краснодарский край), говорится в публикации.

Отмечается, что в атаке задействовали три ударных беспилотника.

"По предварительной оценке, РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" восстановлению не подлежит", — резюмировал автор, добавив, что, помимо прочего, уничтожена дизельная электростанция "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6".

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По словам украинских аналитиков, в РФ заявляют, что РЛС "Небо-СВУ" обнаруживает "стелсы", при этом не уточняют, с какой точностью, не говоря уже о погрешностях обнаружения целей.

Отмечается, что поражение РЛС типа "Небо" происходит уже не впервые. В августе 2022 года на южном направлении была уничтожена одна из таких станций.

Есть несколько разновидностей таких РЛС, которые используют антенны с фазированными решетками и работают в метровом диапазоне волн. Последнее, как декларируется, позволяет им обнаруживать самолеты, произведенные по технологии стелс. Они предназначены для отслеживания воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на значительных расстояниях и передачи целеуказания.

Первая РЛС этого семейства, "Небо" 55Ж6, появилась в советской армии в 1986 году. По сути, есть два типа таких станций для воздушных сил в малоподвижном варианте. "Небо", "Небо-У", "Небо-УМ" и "Небо-Т", появившаяся в начале нулевых годов. Они отличаются, в первую очередь, степенью цифровизации и устойчивости к помехам.

В то же время РЛС "Небо-СВ" 1Л13 и ее модернизация "Небо-СВУ" 1Л119 — радиолокационные станции, предназначенные для организации ПВО сухопутных войск.

РЛС "Небо-СВ" 1Л13

Первая версия была двухкоординатной, то есть не могла обнаруживать высоту цели, но новая версия "Небо-СВУ" стала трехкооридинантной. "Небо-СВУ" находится на вооружении с 2017 года. Заявляется полностью цифровая обработка сигналов, высокая помехоустойчивость и способность зафиксировать малозаметный летательный аппарат с эффективной площадью рассеяния на уровне 0,1 м² на дальности 100 км.

РЛС "Небо-СВУ" 1Л119

В РФ утверждают, что дальность обнаружения целей этой РЛС — до 360 км, на высоте 20 км. В случае высоты в 10 км дальность, как отмечается, снижается до 270 км, а для объектов на высоте 500 метров — всего 60 км.

Также не упоминается, что в метровом диапазоне точность РЛС достаточно низкая.

Точность измерения координат "Небо-СВУ":

по дальности +/- 100 метров;

по азимуту +/-0,3 градуса (около +/-2 и +/-1,5 км на расстояниях 360 и 270 км ).

Высота цели — заявленная погрешность по углу места составляет +/-1,5 градуса, а это уже +/-9,5 км и +/-7 км на дальности 360 и 270 км. То есть трехкоординатность "Небо-СВУ" несколько условна.

Визуально "Небо-СВУ" от предшественницы отличается большей антенной и интегрированным высотомером.

Количество целей, которые можно одновременно сопровождать — 100. Обновление данных происходит раз за 20, 10 или 5 секунд.

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