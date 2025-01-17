ВСУ поразили в Белгородской области ценную РЛС: как "ослепили" ЗРК С-400 (фото)

Силы обороны Украины успешно атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го полка ВС РФ. "Сердце" ЗРК С-400, радиолокационная станция 92Н6, теперь не работает.

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Ракетные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем в 16 января вместе с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли точные удары по военным целям в Белгородской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Украинские силы успешно атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го полка ВС России. Радиолокационная станция 92Н6 от ЗРК С-400 теперь не работает, подчеркнули в Генштабе.

В июне ВСУ ударили по российским ЗРК ракетами GMLRS с вольфрамовыми шариками

Ракеты ВСУ также удачно поразили позиции радиолокационной роты радиотехнического батальона 336-го полка в составе ВС РФ. Подтверждено повреждение техники и оборудования.

Генштаб ВСУ не публиковал фото и видео подтверждение поражения указанных целей.

В июне прошлого года ВСУ провели аналогичную атаку по российскому ЗРК С-400 в Белгородской области. Тогда для этого применялись ракеты GMLRS с вольфрамовыми шариками, указывали аналитики Defence Express.

Такие поражения гарантированно выведут радиолокационную станцию из строя, без которой С-400 работать не может. Эксперты называют радиолокационную станцию 92Н6 "сердцем" ЗРК С-400.

Напомним, Силы обороны Украины в ноябре 2024 года нейтрализовали радар 64Н6, основной компонент российских ЗРК С-300 и С-400.

А в октябре прошлого года военные ВСУ удачно ударили по российской радиолокационной станции "Небо-М". Сложная технология позволяла перехватывать аэродинамические и баллистические цели.