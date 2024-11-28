Критический элемент С-400: удар ATACMS похоронил российскую РЛС "Надгробие"

Потеря данной РЛС, отметили западные аналитики, подрывает возможности РФ по обнаружению и уничтожению воздушных угроз на значительных расстояниях, так как радар способен обнаруживать цели на дистанции до 300 км.

Украинские Силы обороны успешно нейтрализовали радар 64Н6 (Tombstone, или "Надгробие", по классификации НАТО), который является ключевым компонентом российских зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Этот удар, осуществленный с использованием высокоточных ракет ATACMS, предоставленных США, стал серьезным ударом по боеспособности российской противовоздушной обороны. Об этом пишет издание Army Recognition.

Уничтожение вражеской РЛС стало возможным благодаря поставкам западных дальнобойных систем и разрешению, предоставленному партнерами Украины.

Аналитики отмечают, что потеря такого элемента, как РЛС "Надгробие", подрывает возможности России по обнаружению и уничтожению воздушных угроз на значительных расстояниях.

Радар 64Н6: "глаза" системы С-300/С-400

Дело в том, что 64Н6Э – это радар разведки и целеуказания с фазированной антенной решеткой, работающий в S-диапазоне. Станция была специально разработана для обнаружения аэродинамических и баллистических целей на расстоянии до 300 километров, что позволяет системе С-300 и С-400 реагировать на угрозы задолго до их приближения. Причем радар способен отслеживать до 100 целей одновременно, включая истребители, крылатые ракеты и баллистические снаряды.

Ключевая особенность 64Н6 — способность быстро и точно сканировать воздушное пространство, обеспечивая высокую устойчивость к средствам радиоэлектронного подавления. А мобильная платформа позволяет оперативно разворачивать радар в изменяющихся условиях боевых действий.

Фото: Army Recognition

Тактическое значение уничтожения РЛС

Специалисты подчеркивают, что для российских систем С-300/С-400 потеря 64Н6Э означает лишение их основного источника данных о воздушной обстановке. Без этого радара системы становятся практически "слепыми", что существенно снижает их способность эффективно защищать объекты от воздушных атак.

Более того, утрата такого сложного и дорогостоящего радара, как 64Н6, создает значительные трудности для российских военных, поскольку замена системы требует больших ресурсов, времени и логистической координации.

Напротив, для Украины этот успех является важной тактической победой. Сократив эффективность российских средств ПВО, украинские войска получили возможность более активно использовать беспилотники, ракеты и авиацию для нанесения ударов по стратегически важным целям.

До восстановления полного покрытия ПВО в этом районе российские объекты остаются более уязвимыми для атак. Кроме того, потеря 64Н6 подрывает общую устойчивость системы ПВО, нарушая ее способность справляться с многочисленными угрозами.

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Напомним, в октябре украинские военные поразили вражескую радиолокационную станцию "Небо-М". Армейцы подчеркнули, что речь идет об "очень сложном объекте для поражения", а в арсенале противника осталось десяток таких станций в рабочем состоянии.