На Покровском направлении продолжаются встречные бои: РФ истощает резервы ВСУ, — боец "Мучной"

По словам военного с позывным "Мучной", враг наступает в районе Удачного. Также зафиксировано продвижение ВС РФ на северных окраинах населенного пункта Шевченко

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Российские войска наносили удары по городу Родинское и центральной части Покровска. За минувшие сутки один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Покровской городской военной администрации в понедельник, 20 января.

"Около 15:20 оккупанты нанесли удар по центральной части Покровска. В результате обстрела жилого многоквартирного дома 1 гражданское лицо погибло и 1 получил ранения", — говорится в сообщении.

В Родинском повреждены три частных дома и две многоэтажки. Информация о пострадавших не поступала.

Бои на Покровском направлении

На Покровском направлении продолжаются встречные бои. По словам бойца ВСУ с позывным "Мучной", враг очень сильно истощает резервы Сил обороны. Особенно в районе Удачного, где действует его FPV-подразделение "Судный день".

Продолжаются бои вблизи Котлиного. Севернее оккупанты заняли агроферму, после которой они смогут выйти к шахте "Южнодонбасская".

Фото: Скриншот

Также зафиксировано небольшое продвижение врага на северных окраинах населенного пункта Шевченко. Там по позициям россиян отработал танк.

Бои продолжаются и на подступах к Чунишино, а также в Лисовке. Противник применяет артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы).

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 20 января Фото: deepstatemap.live

В утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 189 боевых столкновениях. 89 из них произошло на Покровском направлении.

Силы обороны остановили штурмовые действий российской армии в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

В свою очередь в ОСУВ "Хортица" заявили, что активнее всего российские оккупанты на прошлой неделе наступали на Покровском направлении, где провели 491 атаку позиций наших войск.

Напомним, 19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска прилагают все усилия, чтобы взять Покровск. ВСУ, со своей стороны, делают все, чтобы не допустить захвата города.

17 января народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что россияне зашли в Покровск. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" опроверг слова Безуглой.