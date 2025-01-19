Покровск, боеприпасы и победа над РФ: главные заявления Сырского из нового интервью (видео)

Полномасштабную войну с Россией невозможно выиграть, если постоянно находиться в обороне. В условиях тотального превосходства врага в военном плане главком ВСУ Александр Сырский предлагает полагаться на дроны и украинский ВПК.

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Выиграть полномасштабную войну с Россией, будучи в обороне, невозможно. При таком сценарии все равно придется отступать, рассказал в интервью "ТСН" главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

"Мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы вдоль всей линии фронта… Нам надо внедрять то, в чем у нас преимущество. Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем. Активно развиваются роботизированные наземные платформы", — отметил он.

Также Сырский заявил о начале производства украинского комплекса ПВО, который будет не хуже американского ЗРК Patriot. Украина не имеет систем, которые могут перехватить баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

"Мы должны сделать все, чтобы они [системы] появились", — заметил Сырский.

Удержат ли ВСУ Покровск?

Российские войска прилагают все усилия для оккупации Покровска, а ВСУ в свою очередь делают все для его защиты. При этом Сырский вспомнил, как утрату Покровска пророчили еще 30 сентября, а потом — до 30 октября прошлого года.

ВС РФ продолжают накапливать на данном направлении лучшие подразделения и части. Россия может менять военных, так как имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Потери противника "в разы" превышают потери ВСУ под Покровском, подчеркнул главком.

Боеприпасов у ВС РФ стало меньше: что дают удары по целям в России

Успешные атаки ВСУ по оборонным объектам и предприятиям ВПК в России не проходят бесследно. Противник теряет военный потенциал и уже несколько месяцев норма затрат артиллерийских боеприпасов у ВС РФ уменьшилась почти вдвое.

"Если эта цифра ранее доходила до 40 000 снарядов в сутки, то сейчас — значительно меньше", — обратил внимание Сырский.

Перевод авиатехников в пехоту

Главнокомандующий ВСУ запретил переводить в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил, в том числе обслуживающих самолеты. Их некем заменить, но потребность в пехоте на фронте никуда не девается.

"Мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", — признал он.

Военные штабы знают все описанные выше задачи, провели расчеты и не допустят подобных проблем.

Напомним, российские войска активизировали наступление в районе села Великая Новоселка возле Днепропетровской области. Вражеские подразделения смогли зайти на окраины села.

Командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис Прокопенко ранее объяснял проблемы с возведением оборонных сооружений. Деньги и ресурсы есть, не хватает мозгов и навыков, подчеркнул он.