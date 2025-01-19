Покровськ, боєприпаси та перемога над РФ: головні заяви Сирського з нового інтерв'ю (відео)

Повномасштабну війну з Росією неможливо виграти, якщо постійно перебувати в обороні. В умовах тотальної переваги ворога у військовому плані головком ЗСУ Олександр Сирський пропонує покладатися на дрони й український ВПК.

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Виграти повномасштабну війну з Росією, перебуваючи в обороні, неможливо. За такого сценарію все одно доведеться відступати, розповів в інтерв'ю "ТСН" головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"Ми змушені тримати оборону і концентрувати наші сили вздовж усієї лінії фронту... Нам треба впроваджувати те, у чому в нас перевага. Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем. Активно розвиваються роботизовані наземні платформи", — зазначив він.

Також Сирський заявив про початок виробництва українського комплексу ППО, який буде не гіршим за американський ЗРК Patriot. Україна не має систем, які можуть перехопити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина".

"Ми повинні зробити все, щоб вони [системи] з'явилися", — зауважив Сирський.

Чи втримають ЗСУ Покровськ?

Російські війська докладають усіх зусиль для окупації Покровська, а ЗСУ, зі свого боку, роблять усе для його захисту. При цьому Сирський згадав, як втрату Покровська пророкували ще 30 вересня, а потім — до 30 жовтня минулого року.

ЗС РФ продовжують накопичувати на даному напрямку кращі підрозділи і частини. Росія може змінювати військових, оскільки має більший потенціал для ведення наступальних дій. Втрати противника "в рази" перевищують втрати ЗСУ під Покровськом, підкреслив головком.

Боєприпасів у ЗС РФ стало менше: що дають удари по цілях у Росії

Успішні атаки ЗСУ по оборонних об'єктах і підприємствах ВПК у Росії не проходять безслідно. Противник втрачає військовий потенціал і вже кілька місяців норма витрат артилерійських боєприпасів у ЗС РФ зменшилася майже вдвічі.

"Якщо ця цифра раніше доходила до 40 000 снарядів на добу, то зараз — значно менше", — звернув увагу Сирський.

Переведення авіатехніків у піхоту

Головнокомандувач ЗСУ заборонив переводити в піхоту висококваліфікованих фахівців Повітряних сил, зокрема тих, що обслуговують літаки. Їх ніким замінити, але потреба в піхоті на фронті нікуди не дівається.

"Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", — визнав він.

Військові штаби знають всі описані вище завдання, провели розрахунки і не допустять подібних проблем.

Нагадаємо, російські війська активізували наступ у районі села Велика Новосілка біля Дніпропетровської області. Ворожі підрозділи змогли зайти на околиці села.

Командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко раніше пояснював проблеми зі зведенням оборонних споруд. Гроші та ресурси є, не вистачає мізків і навичок, підкреслив він.