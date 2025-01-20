На Покровському напрямку тривають зустрічні бої: РФ виснажує резерви ЗСУ, — боєць "Мучной"

За словами військового з позивним "Мучной", ворог наступає в районі Удачного. Також зафіксовано просування ЗС РФ на північних околицях населеного пункту Шевченко

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Російські війська завдавали ударів по місту Родинське та центральній частині Покровська. За минулу добу одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації у понеділок, 20 січня.

"Близько 15:20 окупанти завдали удару по центральній частині Покровська. Внаслідок обстрілу житлового багатоквартирного будинку 1 цивільна особа загинула та 1 отримала поранення", — йдеться у повідомленні.

У Родинському пошкоджено три приватних будинки та дві багатоповерхівки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Бої на Покровському напрямку

На Покровському напрямку тривають зустрічні бої. За словами бійця ЗСУ з позивним "Мучной", ворог дуже сильно виснажує резерви Сил оборони. Особливо в районі Удачного, де діє його FPV-підрозділ "Судный день".

Тривають бої поблизу Котлиного. Північніше окупанти зайняли агроферму, після якої вони зможуть вийти до шахти "Південнодонбаська".

Фото: Скриншот

Також зафіксовано невелике просування ворога на північних околицях населеного пункту Шевченко. Там по позиціях росіян відпрацював танк.

Бої тривають і на підступах до Чунишиного, а також у Лисівці. Противник застосовує артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Cитуація на Покровському напрямку станом на 20 січня Фото: deepstatemap.live

У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 189 бойових зіткнень. 89 з них відбулось на Покровському напрямку.

Сили оборони зупинили штурмові дій російської армії у бік населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Своєю чергою в ОСУВ "Хортиця" заявили, що найактивніше російські окупанти минулого тижня наступали на Покровському напрямку, де провели 491 атаку позицій наших військ.

Нагадаємо, 19 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська докладають усіх зусиль, щоб взяти Покровськ. ЗСУ, зі свого боку, роблять усе, щоб не допустити захоплення міста.

17 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що росіяни зайшли в Покровськ. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" спростував слова Безуглої.