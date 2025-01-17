"Лазили ДРГ": військові спростували заяви Безуглої про захід ЗС РФ в Покровськ

За словами українських захисників, росіяни намагаються забігати до Покровська штурмовими групами по 2-4 бійці, але наразі їм це не вдається.

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Регулярні війська РФ не заходили у місто Покровськ Донецької області, про що надвечір 17 січня заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Пацани спростовують інфу про захід пі*а*ської регулярки в Покровськ. Максимум що було — лазили ДРГ, але то вже як місяць вони намагаються залітати", — написав військовий.

Пост "Алекса" Фото: Скриншот

Крім того, у телеграм каналі "Бахмутський демон" військовий також зазначив, що російської армії немає у Покровську.

"Околиці — то ще не Покровськ, киця, але штурмові групи по 2-4 людини пробують забігати", — йдеться у повідомленні.

Пост "Бахмутського демона" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що окупанти зайшли в місто Покровськ.

17 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували три села у Донецькій області: одне — неподалік Покровська