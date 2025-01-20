"Виявляє стелси": у Херсонській області знищили дефіцитну систему "Небо-СВУ", особливості РЛС

За словами українських аналітиків, у РФ заявляють, що РЛС "Небо-СВУ" виявляє літаки, спроєктовані за технологією стелс. При цьому не уточнюють, з якою точністю, не кажучи вже про похибки виявлення цілей.

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18 січня на лівому березі Херсонської області українські дрони атакували радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ", що належала одному з підрозділів 90-ї зенітної ракетної бригади 49-ї ОА (в/ч 54821, Краснодарський край), ідеться в публікації.

Зазначається, що в атаці залучили три ударні безпілотники.

"За попередньою оцінкою, РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" відновленню не підлягає", — резюмував автор, додавши, що, крім іншого, знищено дизельну електростанцію "ДЕС ЭД3х30-Т400-1РА1М6".

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За словами українських аналітиків, у РФ заявляють, що РЛС "Небо-СВУ" виявляє "стелси", при цьому не уточнюють, з якою точністю, не кажучи вже про похибки виявлення цілей.

Зазначається, що ураження РЛС типу "Небо" відбувається вже не вперше. У серпні 2022 року на південному напрямку було знищено одну з таких станцій.

Є кілька різновидів таких РЛС, які використовують антени з фазованими решітками та працюють у метровому діапазоні хвиль. Останнє, як декларується, дає їм змогу виявляти літаки, вироблені за технологією стелс. Вони призначені для відстеження повітряного простору і виявлення повітряних цілей на значних відстанях і передачі цілевказівки.

Перша РЛС цього сімейства, "Небо" 55Ж6, з'явилася в радянській армії 1986 року. По суті, є два типи таких станцій для повітряних сил у малорухомому варіанті. "Небо", "Небо-У", "Небо-УМ" і "Небо-Т", що з'явилася на початку нульових років. Вони відрізняються насамперед ступенем цифровізації та стійкості до перешкод.

Водночас РЛС "Небо-СВ" 1Л13 та її модернізація "Небо-СВУ" 1Л119 — радіолокаційні станції, призначені для організації ППО сухопутних військ.

РЛС "Небо-СВ" 1Л13

Перша версія була двокоординатною, тобто не могла виявляти висоту цілі, але нова версія "Небо-СВУ" стала трьохкоординатною. "Небо-СВУ" перебуває на озброєнні з 2017 року. Заявляється повністю цифрова обробка сигналів, висока завадостійкість і здатність зафіксувати малопомітний літальний апарат з ефективною площею розсіювання на рівні 0,1 м² на дальності 100 км.

РЛС "Небо-СВУ" 1Л119

У РФ стверджують, що дальність виявлення цілей цієї РЛС — до 360 км, на висоті 20 км. У разі висоти в 10 км дальність, як зазначається, знижується до 270 км, а для об'єктів на висоті 500 метрів — лише 60 км.

Також не згадується, що в метровому діапазоні точність РЛС досить низька.

Точність вимірювання координат "Небо-СВУ":

за дальністю +/- 100 метрів;

за азимутом +/-0,3 градуса (близько +/-2 і +/-1,5 км на відстанях 360 і 270 км).

Висота цілі — заявлена похибка за кутом місця становить +/-1,5 градуса, а це вже +/-9,5 км і +/-7 км на дальності 360 і 270 км. Тобто трьохкоординатність "Небо-СВУ" дещо умовна.

Візуально "Небо-СВУ" від попередниці відрізняється більшою антеною та інтегрованим висотоміром.

Кількість цілей, які можна одночасно супроводжувати — 100. Оновлення даних відбувається раз за 20, 10 або 5 секунд.

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