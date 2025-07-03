"Мінус" три РЛС "Небо": морські дрони та ударні борти "Лазар" атакували базу ЗС РФ в Криму (відео)

Сили оборони Півдня України спорядили морські дрони для атаки на російську військову базу, розташовану на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Росіяни втратили три радіолокаційні станції "Небо", які "бачать" українські винищувачі на відстані близько 400 км та коштують 100 мільйонів доларів.

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На відео Сил оборони показали кадри спільної роботи морських безпілотників та БПЛА. Літальні апарати здійнялись у повітря неподалік від морського берега, підлетіли до російської військової бази та скинули вибухівку. При цьому в Telegram-каналі OSINTерів "Кіберборошно" зауважили, що ворог вже не вперше залишає цінну техніку на місцях, по яких раніше вже "прилітало".

На відео українських військових вказано, що атака на військові об'єкти РФ в Криму відбулась в ніч з 1 на 2 липня. Операцію провели за допомогою морських дронів та ударних бортів "Лазар". На перших секундах запису бачимо, як квадрокоптер здіймається з надводної платформи, прямує у бік берега, підіймаючись від води до рівня скель. У поле зору оператора потрапляє російська військова техніка: можна нарахувати сім-вісім різних об'єктів. Після цього відбуваються скиди вибухівки: по машинах летять мінімум по два боєприпаса, здіймається куля вогню. Сили оборони повідомили, що вдалось знищити засоби протиповітряної оборони ЗС РФ — три радіолокаційні станції "Небо", сумарна вартість яких — 300 млн дол.

Удари по військових об'єктах РФ — деталі

OSINTери "Кіберборошна" опублікували супутникові фото цілі, по якій вдарили безпілотники. При цьому вони зауважили, що росіяни продовжують лишати РЛС на старих точках. Точка ураження — на мисі Тарханкут. Можливі координати — 45° 20′ 50.6″ N, 32° 29′ 54.7″ (на відстані майже 200 км від підконтрольного Україні узбережжя).

Удари по військових об'єктах РФ - які цілі виявили на мисі Тарханкут Фото: Сили оборони півдня Удари по військових об'єктах РФ - де розташована точка удару дронів ЗСУ Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про можливості РЛС "Небо" ЗС РФ. Радіолокаційна станція, яку українці знищили в окупованому Криму, коштує 100 млн дол. та здатна побачити винищувач на відстані до 400 км (межа — 700 км) на висоті до 20 км. Один з попередніх ударів по військовому об'єкту РФ відбувся взимку 2025 року. Силам оборони вдалось дістати дефіцитну систему "Небо-СВУ", яка прикривала тимчасово окуповані частини Херсонської області. Для реалізації завдання використали три ударні безпілотники, які, крім РЛС, підірвали дизельну електростанцію. Генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун розповів, що комплекс "Небо" є наземним аналогом літака дальнього радіолокаційного виявлення, і він допомагає росіянам бомбардувати українців.

Нагадуємо, 2 липня проєкт "Схеми" опублікував супутникові фото заводу "Купол" РФ, до якого українські безпілотники полетіли понад 1 300 км.