Знесло цілу секцію: як виглядає завод "Купол" в Іжевську після удару ЗСУ (супутникові фото)

Внаслідок удару Сил оборони України Іжевський електромеханічний завод "Купол" втратив дах над цехом, у якому, серед іншого, випускались дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни б'ють по українцях. На супутникових фото помітно, що знесло секцію даху над одним з цехів.

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Проєкт "Схеми" медіа "Радіо Свобода" отримав супутникові знімки заводу "Купол" в Іжевську. У об'єктив потрапила точка земної поверхні з координатами 56° 51′ 30″ N, 53° 10′ 20″ E, свідчить допис у Telegram-каналі проєкту. Перше фото зроблене 10 червня. На ньому видно цілі будівлі російського підприємства військово-промислового комплексу. На фото, зроблених 2 липня, бачимо відсутній дах в одній з п'яти секцій П-подібного корпусу.

У дописі нагадують, що завод "Купол" в Іжевську займається виготовленням БПЛА "Шахед". Кадри отримані до та після удару 1 липня, коли, згідно з заявою Генштабу ЗСУ, Україна намагалась "знизити спроможності протиповітряної оборони противника".

"Відповідно до супутникових знімків, частина даху однієї з будівель військового заводу повністю зруйнована", — написали "Схеми".

Удар по РФ - як виглядав завод "Купол" 10 червня 2025 року Фото: Схеми Удар по РФ - як виглядав завод "Купол" 2 липня 2025 року Фото: Схеми

На Google maps можна відшукати секцію цеху заводу "Купол", який злетів у повітря 1 липня. Бачимо, що уражена площа — близько 1380 кв. м. Фото, розміщене росЗМІ Astra показують, що цех — це триповерхова будівля з високими вікнами, оточена інфраструктурою, необхідною для виробництва зброї для ЗС РФ.

Удар по РФ - яка площа даху, пошкодженого на заводі "Купол" Фото: Google Maps Удар по РФ - як виглядає цех заводу "Купол" Фото: ASTRA

Удар по РФ — що сталось в Іжевську

Завод "Купол", який потрапив під удар Сил оборони, — це російське підприємство у місті Іжевськ Удмуртської республіки РФ, розташованому за 1 400 км від кордону України. На заводі виготовляють дрони "Шахед", а також "Гарпія-А1". Крім того, підприємство спеціалізується на зенітно-ракетних комплексах "Тор-М2Е" та випускає тренувальні комплекси-мішені "Саман-М1" та "Ад'ютант". Зранку 1 липня у російських пабліках з'явилась серія фото та відео з кадрами повітряної атаки. На деяких — помітили політ дрона, за обрисами схожого на БПЛА "Лютий". Безпілотник вільно ширяв над російським містом та врізався у цехи заводу "Купол". Згідно з даними Astra, запалало у двох цехах — 106-му (дрон влетів у вікно) та 110-му (вдарив у дах). Внаслідок вибуху обвалився дах, ідеться у дописі росЗМІ.

Інцидент підтвердив глава Удмуртської республіки Олександр Бречалов. Російський чиновник заявив, що внаслідок атаки дронів на "Купол" є постраждалі. З його слів, поранених — 35 осіб (з них 10 — у важкому стані), загиблих — троє.

Зазначимо, 2 липня пресслужба Генштабу розповіла про успішні удари по РФ. Згідно з даними командування, протягом минулої доби СБУ вразила електромеханічний завод РФ, а Головне управління розвідки Міноборони — нафтопереробний завод АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області.

Нагадуємо, німецьке видання Welt розповіло, яку кількість дронів "Лютий" збудує Україна за гроші Німеччини.