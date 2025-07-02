Німеччина профінансує виготовлення 500 дронів "Лютий" для ЗСУ

Такий формат забезпечує пряме фінансування виробництва в Україні, що дає змогу швидше випускати та постачати необхідне озброєння для українських Сил оборони.Один дрон "Лютий" в середньому коштує майже 8 мільйонів гривень.

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Уряд Німеччини виділяє кошти на виробництво 500 далекобійних дронів "Лютий" для Сил оборони України. Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на свої джерела в уряді.

Відповідний контракт був укладений нещодавно і він дасть змогу додатково укомплектувати підрозділи Сил безпілотних систем далекобійними засобами.

Також зазначається, що Німеччина може профінансувати й інші програми, зокрема виробництво дронів "Барс".

Міністерство оборони Німеччини не надало конкретних деталей щодо типів зброї, стверджуючи, що розкриття цієї інформації дасть змогу зробити висновки про військові можливості ЗСУ.

Як пише "Мілітарний", у листопаді 2024 року уряд Швеції також профінансував виробництво українських далекобійних дронів у межах військової допомоги Україні. Приблизна вартість "Лютого" вдвічі більша за ударний дрон "Бобер", який фонд Сергія Притули закуповував по 4 мільйони гривень за одиницю (близько 100 тисяч доларів).

Такий формат забезпечує пряме фінансування виробництва в Україні, що дозволяє швидше випускати та постачати необхідне озброєння для українських Сил оборони.

Нагадаємо, що українські БПЛА АН-196 "Лютий" 1 липня вдарили по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в РФ. Зафіксовано щонайменше два удари. На місці спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що 29 травня ЗС РФ атакували Україну безпілотниками нового типу на основі "Дань-М". Спочатку "Дань-М" був реактивним дроном-мішенню для тренування сил ППО.